서울·경기·충남 황사 위기경보 해제…내일까지 황사 영향

기후부 "개인 건강관리 신경 써야"

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 서울·경기와 충남 지역에 내려졌던 황사 위기경보(주의 단계)가 해제됐다.

기후에너지환경부는 22일 서울·경기와 충남 지역의 미세먼지(PM-10) 농도가 감소해 시간당 평균 농도 100㎍/㎥ 미만으로 떨어짐에 따라 황사 위기경보를 해제한다고 밝혔다.

황사 위기경보는 미세먼지(PM-10) 시간당 평균 농도가 300㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 이상 지속될 때 발령된다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인 15일 오후 서울 중구 남산에서 바라본 도심이 뿌옇다. 2026.02.15 ryuchan0925@newspim.com

다만 전국에 내려진 황사 위기경보는 유지 중이다.

앞서 이날 오후 2시 서울과 경기 남부·동부 권역을 시작으로 오후 3시 충남(서부·북부 권역), 오후 4시 강원(영서북부·영동북부 권역), 대전(동부·서부 권역), 충북(중부 권역), 전북(서부·동부·중부 권역), 전남(서부 권역), 오후 5시 경남(산청·합천, 함양·거창 권역)과 제주(제주 권역) 등에 황사 위기경보가 순차적으로 발령됐다.

김진식 기후부 대기환경국장은 "내일까지 황사의 영향이 지속될 수 있는 만큼 '황사 발생 대비 국민행동요령'에 따라 개인 건강관리에 계속 신경 써야 한다"고 말했다.

