[종합] 수도권 이어 세종·광주·대구·경북에 황사 위기경보 '주의'

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 서울에 이어 세종·광주·대구·경북 지역에 황사 위기경보 '주의' 단계가 내려졌다.

기후에너지환경부는 22일 오후 5시 세종·광주·대구·경북 지역에 황사 위기경보 '주의' 단계를 발령했다.

해당 지역의 미세먼지(PM-10) 시간당 평균 농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됐다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보인 15일 오후 서울 중구 남산에서 바라본 도심이 뿌옇다. 2026.02.15 ryuchan0925@newspim.com

기후부는 황사 위기경보 '주의' 발령에 따라 관계 기관과 해당 지자체에 상황을 전파하고, '황사 재난 매뉴얼'에 따라 대응할 것을 요청했다.

앞서 이날 오후 1시 기준 미세먼지 농도는 서울 339㎍/㎥, 경기 322㎍/㎥, 인천 261㎍/㎥를 기록했다. '매우 나쁨' 기준이 151㎍/㎥ 이상인 점을 감안하면 두 배를 웃도는 수준이다.

기후부는 노약자와 호흡기 질환자 등은 실외활동을 자제할 것을 권고했다. 외출 시 필요한 보호안경이나 마스크, 긴소매 의복 등을 준비하는 것이 좋다.

기후부는 앞서 오후 2시 서울과 경기 남부·동부권역, 오후 3시 충남(서부·북부권역), 오후 4시 강원(영서북부·영동북부권역), 대전(동부·서부권역), 충북(중부권역), 전북(서부·동부·중부권역), 전남(서부권역)에 각각 황사 위기 경보 '주의' 단계를 발령했다.

기후부에 따르면 이번 황사는 내몽골 부근으로 강한 저기압이 형성되면서 발생했다. 저기압을 따라 불어온 북서풍이 고비사막과 내 몽골고원 등 황사 발원지의 모래를 한반도로 밀어 넣은 것이다.

