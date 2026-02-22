국민의힘, 당명 개정 지방선거 이후로 연기…"심도있는 논의 필요"

'미래를 여는 공화당·미래연대' 두 안 보고됐으나 의결 안 돼

[서울=뉴스핌] 김승현 송기욱 기자 = 국민의힘이 당초 3·1절에 맞춰 실시하기로 한 당명 개정을 6·3 지방선거 이후로 미루기로 22일 결정했다. 당명 개정과 함께 이뤄져야 할 당헌·당규 개정 및 기본정책 논의에 심도 있는 시간이 필요하다는 판단에서다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 브리핑에서 "당명은 정책과 함께 지선까지 심도 있게 논의가 필요하다는 내용으로 얘기가 됐다"며 "당명 개정은 지선 이후로 하는 걸로 최종 의총에서 보고하고 의논하기로 마무리됐다"고 밝혔다.

'청년이 국민의힘 당명을 다시 쓴다'는 의미로 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 있는 당명 간판을 가려둔 모습 [사진=국민의힘]

이날 최고위에는 '미래를 여는 공화당'과 '미래연대' 두 가지 당명 개정안이 보고됐으나 최종 의결되지 않았다. 최 대변인은 "두 개 안이 보고됐지만 다른 의견도 있었고 색상과 로고 등 여러 의견이 많았다"며 "지선을 앞두고 있어 시간이 촉박한 부분도 있고 이를 고려해 논의를 이어가기로 했다"고 설명했다.

당 지도부는 당명 개정이 당헌·당규 개정과 기본정책 논의와 함께 이뤄져야 한다고 판단했다. 최 대변인은 "당명이나 기본 정책 과정에서 심도 있는 논의가 필요하다는 의견이 많았다"며 "당명 개정과 함께 이뤄져야 하는 것이다 보니 지선 이후로 해야 하지 않느냐는 의견이 모아졌다"고 전했다.

장동혁 대표도 충분한 논의가 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 최 대변인은 "대표도 당명이나 기본 정책을 바꾸는 작업에 충분히 논의가 필요하다고 말씀하셨고 선거 이후 마무리 의견을 주셨다"며 "대표 의견뿐만 아니라 많은 분들의 의견이 모아진 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '이기는 변화' 기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.01.07 pangbin@newspim.com

최고위에서는 당명 개정 찬반 의견이 모두 제기됐다. 최 대변인은 "당명 개정하자는 의견도 있었고 하지 말자는 의견도 있었다"며 "의견을 경청해서 논의하는 것도 의미가 있었고 당명 개정과 당헌, 기본정책 논의의 장이 열렸다"고 평가했다.

국민의힘은 오는 23일 의원총회에서 이번 논의 내용을 보고할 예정이다. 최 대변인은 "당헌·당규와 당명, 기본정책 내용을 지금까지 했던 부분을 포함해 당명 개정이 이뤄지는 부분에 대해 의총에서 보고가 있을 예정"이라고 밝혔다.

국민의힘은 향후 당명 개정 논의를 위해 전문가 의견을 수렴하고 용역을 맡기는 방안도 검토키로 했다. 최 대변인은 "TF로 이뤄졌는데 용역을 맡길 수 있고 전문가 의견을 듣고 수렴하는 부분이 필요할 것 같다"며 "당헌·당규, 당명, 기본정책 등에 대해 논의를 크게 해 나가는 과정이 있을 것"이라고 말했다.

