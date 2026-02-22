전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

국민의힘, 당명 개정 지방선거 이후로 연기…"심도있는 논의 필요"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'미래를 여는 공화당·미래연대' 두 안 보고됐으나 의결 안 돼

[서울=뉴스핌] 김승현 송기욱 기자 = 국민의힘이 당초 3·1절에 맞춰 실시하기로 한 당명 개정을 6·3 지방선거 이후로 미루기로 22일 결정했다. 당명 개정과 함께 이뤄져야 할 당헌·당규 개정 및 기본정책 논의에 심도 있는 시간이 필요하다는 판단에서다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 직후 브리핑에서 "당명은 정책과 함께 지선까지 심도 있게 논의가 필요하다는 내용으로 얘기가 됐다"며 "당명 개정은 지선 이후로 하는 걸로 최종 의총에서 보고하고 의논하기로 마무리됐다"고 밝혔다.

'청년이 국민의힘 당명을 다시 쓴다'는 의미로 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 있는 당명 간판을 가려둔 모습 [사진=국민의힘]

이날 최고위에는 '미래를 여는 공화당'과 '미래연대' 두 가지 당명 개정안이 보고됐으나 최종 의결되지 않았다. 최 대변인은 "두 개 안이 보고됐지만 다른 의견도 있었고 색상과 로고 등 여러 의견이 많았다"며 "지선을 앞두고 있어 시간이 촉박한 부분도 있고 이를 고려해 논의를 이어가기로 했다"고 설명했다.

당 지도부는 당명 개정이 당헌·당규 개정과 기본정책 논의와 함께 이뤄져야 한다고 판단했다. 최 대변인은 "당명이나 기본 정책 과정에서 심도 있는 논의가 필요하다는 의견이 많았다"며 "당명 개정과 함께 이뤄져야 하는 것이다 보니 지선 이후로 해야 하지 않느냐는 의견이 모아졌다"고 전했다.

장동혁 대표도 충분한 논의가 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 최 대변인은 "대표도 당명이나 기본 정책을 바꾸는 작업에 충분히 논의가 필요하다고 말씀하셨고 선거 이후 마무리 의견을 주셨다"며 "대표 의견뿐만 아니라 많은 분들의 의견이 모아진 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '이기는 변화' 기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표하고 있다. 2026.01.07 pangbin@newspim.com

최고위에서는 당명 개정 찬반 의견이 모두 제기됐다. 최 대변인은 "당명 개정하자는 의견도 있었고 하지 말자는 의견도 있었다"며 "의견을 경청해서 논의하는 것도 의미가 있었고 당명 개정과 당헌, 기본정책 논의의 장이 열렸다"고 평가했다.

국민의힘은 오는 23일 의원총회에서 이번 논의 내용을 보고할 예정이다. 최 대변인은 "당헌·당규와 당명, 기본정책 내용을 지금까지 했던 부분을 포함해 당명 개정이 이뤄지는 부분에 대해 의총에서 보고가 있을 예정"이라고 밝혔다.

국민의힘은 향후 당명 개정 논의를 위해 전문가 의견을 수렴하고 용역을 맡기는 방안도 검토키로 했다. 최 대변인은 "TF로 이뤄졌는데 용역을 맡길 수 있고 전문가 의견을 듣고 수렴하는 부분이 필요할 것 같다"며 "당헌·당규, 당명, 기본정책 등에 대해 논의를 크게 해 나가는 과정이 있을 것"이라고 말했다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동