전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

김승수 의원, 입법보조원들과 주거법안 발의..."청년에 먼저 마이크 건네야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

원룸 관리비 투명화법 등 청년 시각 입법 성과 공유

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을, 국회 문체위)은 지난 20일 국회 소통관에서 의원실 소속 청년 입법보조원들과 합동 기자회견을 열고, 청년의 시각으로 발굴한 입법과제를 실제 법안으로 발의했다고 22일 밝혔다.

이번 기자회견은 청년이 겪고 있는 문제를 직접 발굴해 실제 입법으로 연결하는 '청년 입법 플랫폼'의 첫 성과를 공유하는 자리로 마련됐다. 김 의원은 "청년이 국회의 문을 두드리는 것이 아니라, 국회가 먼저 청년에게 마이크를 건네야 한다"며 "2030 청년들에게 실질적인 역할과 경험을 제공하는 것이 미래 정치 경쟁력"이라고 강조했다.

김승수 국민의힘 의원(대구 북구을, 국회 문체위)이 국회 소통관에서 의원실 소속 청년 입법보조원들과 합동 기자회견을 열고, 청년의 시각으로 발굴한 입법과제를 실제 법안으로 발의했다. [사진=김승수 의원실]

김승수 의원실에 근무한 박순형 입법보조원(26, 국민의힘 중앙대학생위원)은 청년 주거 빈곤의 사각지대인 원룸, 다가구주택 관리비 문제를 집중적으로 연구한 입법 아이디어를 소개했다. 박 보조원은 "29세 이하 청년 1인 가구 절반 가까이가 아파트가 아닌 단독, 다가구주택에 살고 있지만, 관리비 내역 공개 의무가 없어 세입자들은 내역 조차 모른채 비용을 떠안고 있다"고 설명했다.

그는 "불투명한 관리비 구조가 임대인의 소득세 탈루로 악용되거나 청년들의 월세 세액공제 박탈로 이어지는 구조적인 문제가 있다"며 프랑스의 '실비 변상 원칙'을 참고해 '다가구주택 관리비 투명법(주택임대차보호법 일부개정법률안)'을 제안했다고 밝혔다. 이 법안은 의원실 보좌진과 국회 법제실 검토를 거쳐 이날 오전 국회에 발의됐다.

이어 국민의힘 의원실 소속 보조원들도 지역 균형(김희정 의원실 박가온 보조원), 노동·고용(이종배 의원실 김민재 보조원), 보건·복지(안상훈 의원실 이서원 보조원), 사회 현안(정희용 의원실 김근아 보조원) 등 다양한 영역에서 청년의 시각으로 정책 제언을 발표했다. 이들은 "청년의 시각에서 접근한 문제 제기와 입법 과정의 참여가 중요했으며, 매우 의미있는 경험이 되었다"는 메시지를 전달했다.

김 의원은 "박 보조원의 사례처럼 청년이 던진 문제의식이 공허한 메아리로 끝나지 않도록 하는 것이 국회와 정당의 역할"이라며 "오늘 제안된 여러 내용들도 국회와 당 차원에서 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.

또한 김 의원은 "청년의 주거 문제 해결부터 청년 실업 해소, 양질의 청년 일자리 창출은 물론, 청년의 복지, 교육, 문화 등 청년 현안에 대해 국회 차원에서 대안을 적극적으로 추진하겠다"며 "국민의힘이 청년에게 실질적인 기회를 제공하고, 청년의 정책 역량을 키워가는 정당이 되도록 앞장서겠다"고 강조했다.

한편 국민의힘은 청년이 국회에서 정책, 입법 역량을 기를 수 있도록 2030 청년을 대상으로 '국회의원 입법보조원 공개 모집'을 실시했으며, 선발된 청년 보조원들은 각 의원실에 배치돼 3주간(1월 26일~2월 20일) 국회 실무 전반을 경험했다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동