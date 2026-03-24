교육부 "독도 영유권 주장·'위안부' 왜곡 日 고교 교과서 깊은 유감"

독도 '일본 땅'·한국 '불법 점거' 기술..."즉각 시정" 촉구

강제동원·위안부 축소 서술..."명백한 역사 왜곡"

日에 시정 촉구...국내 독도·역사 교육 강화 예고

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 일본 문부과학성이 독도 영유권을 주장하고 일제 강제동원·일본군 '위안부' 역사를 왜곡한 고교 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 강하게 유감을 표하고 시정을 촉구했다.

교육부는 24일 대변인 명의 성명을 내고 "일본 문부과학성이 대한민국의 독도 영토주권을 부정하고 자국 중심 역사관에 따라 과거 역사적 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표하며 이에 대한 시정을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.

독도 전경 [뉴스핌 DB]

이번에 검정을 통과한 일본 고등학교 사회과 교과서에는 독도를 일본 고유 영토로 기술하고 한국이 불법 점거하고 있다는 등 일본 정부의 일방적 주장이 반복된 것으로 알려졌다.

교육부는 "역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 지속하는 것은 결코 용납할 수 없다"라고 비판했다.

또 "조선인 강제동원과 일본군 '위안부' 등 일본 제국주의의 과오를 축소·은폐하는 기술은 명백한 역사 왜곡"이라고 지적했다.

교육부는 "대통령이 지난 3·1절 기념사에서 밝힌 바와 같이 양국이 '진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상'을 열어가기 위해 노력할 것"이라면서도 "이를 위해서라도 일본 정부가 선린우호 관계를 공고히 하고 동북아 평화와 협력을 증진하는 책임 있는 자세를 보여야 한다"라고 강조했다.

교육부는 앞으로도 일본 교과서에 담긴 독도 관련 영유권 침해와 역사 왜곡의 부당성을 지속적으로 지적하는 한편 초·중등 학생을 포함한 국민 대상 독도 교육과 일제강점기 역사 교육을 한층 강화하겠다는 방침이다.

hyeng0@newspim.com