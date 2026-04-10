[종합] 李대통령 "전시 민간인 살해, 위안부 강제와 다를 것 없다…국제인도법 준수해야"

2024년 이스라엘 軍 영상 공유

"유대인 학살과 다를 바 없다" 지적

야권서 '외교 결례' 지적도

청와대 "비극적 역사 반복말자는 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 10일 전시 상황에서 벌어지는 민간인 살해에 대해 "우리가 문제 삼는 위안부 강제(동원), 유대인 학살이나 다를 바가 없다"고 비판했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 무장한 군인들이 한 사람을 건물 옥상에서 떨어뜨리는 영상이 담긴 글을 공유한 뒤 "사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 28차 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령이 공유한 영상과 게시글은 'Jvnior' 계정의 글이다. 해당 계정의 주인은 가자 지구 현장 상황을 전하는 팔레스타인 출신 콘텐츠 크리에이터로 알려져 있다. Jvnior는 영상을 게시하며 이스라엘 방위군(IDF)이 팔레스타인 어린이를 고문한 뒤 옥상에서 밀어서 떨어뜨리는 장면이라고 주장했다.

이후 이 대통령은 엑스에 추가로 글을 올려 "해당 영상은 2024년 9월 발생한 실제 상황"이라며 "미국 백악관이 '매우 충격적'이라고 평가했던 일"이라고 했다.

그러면서 이 대통령은 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 하며 인간의 존엄성 역시 타협할 수 없는 최우선 가치로 지켜져야 한다"며 "인권은 최후의 보루이자 무엇과도 바꿀 수 없는 가치"라고 설명했다.

이 대통령은 "뼈아픈 상처 위에 남겨진 교훈을 반복된 참혹극으로 되풀이해선 안 된다. 그래야 인류 모두가 상생하는 화해와 협력의 미래로 나아갈 수 있다"고 부연했다.

이 대통령이 이날 공유한 영상은 2024년 9월 20일 미국 엔비시(NBC) 방송을 비롯한 외신에서 보도된 영상이다. 엔비시는 당시 "점령된 서안 지구에서 이스라엘 군인들이 작전 중 지붕에서 시신으로 보이는 물체를 던지는 모습이 포착됐다"고 보도했다.

사진=이재명 대통령 X 갈무리

이 때문에 일각에서는 이 대통령이 해당 영상을 지금 벌어진 일로 착각해서 첫 게시물을 올린 것 아니냐는 의문도 나왔다. 또 국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 페이스북에 "한 나라의 대통령이 이렇게 설익은 행동을 해서는 안 된다"며 "검증되지 않은 영상을 공유해 다른 나라를 악마화한 것에 대한 외교적 책임을 어떻게 질 것이냐"고 날을 세웠다.

전은수 청와대 대변인은 이 대통령이 영상 촬영 시점을 알고 게재한 것인지, 또 외교 결례는 아닌지를 묻는 언론에 "소셜미디어 영상은 시점이 명시되지 않고 돌아다니는 경우가 많다"며 "비극적인 역사를 반복하지 말자는 메시지로 봐 달라"고 밝혔다.

전 대변인은 또 "구체적인 사안에 대해서는 더 확인을 해보겠다"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com