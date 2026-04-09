李대통령 "경력 쌓을 기회 없는 청년들…국가가 기회 만들어 줘야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 청와대에서 국민경제자문회의를 주재했다.
- 중동 전쟁을 단기 위협이자 장기 경제 변화 기회로 평가했다.
- 청년 취업 기회 확대와 위기 대응 시스템 구축을 강조했다.
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"한편으로 위기지만, 한편으론 기회"
"새롭게 도약하는 새로운 시스템 구축"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 9일 "중동 전쟁이 단기적으로는 우리 경제에 상당히 큰 위협을 가하고 있지만 장기적으로 보면 대한민국 경제 체제가 근본적으로 변화해야 할 시점이 된 것 같다"고 평가했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 충무실에서 취임 후 처음으로 국민경제자문회의 전체회의를 주재하며 "(중동 전쟁은) 한편으로는 위기지만, 한편으로는 기회"라며 이같이 말했다.
이 대통령은 "우리 국민들은 과거 금 모으기 운동처럼 위기 국면에서는 공동체 전체를 위해서 함께 노력하는 위대한 국민"이라며 "이번 위기 국면도 모두가 변화를 받아들이는 마음과 자세를 갖기에 국정을 담당하는 우리가 잘 준비해야 한다. 이 국면을 기회로 만들어서 새롭게 도약하는 새로운 시스템을 구축하는 좋은 계기가 돼야겠다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "국정을 담당하는 우리가 어떻게 노력하는가에 따라서 결과가 달라질 것"이라고 덧붙였다.
이 대통령은 "현재 (중동) 상황도 곧 정리가 될 수도 있겠지만, 한편으로 보면 오늘도 휴전을 했다고 하면서 폭격이 있었다고 한다"며 "언제 상황이 정리가 될지 알기 어렵다. 단기, 중기, 장기적으로 잘 대비해서 국민들이 고통을 겪지 않고 희망찬 미래를 누릴 수 있게 최선을 다해야겠다"고 말했다.
이 대통령은 청년 문제도 언급했다. 이 대통령은 "청년들은 열심히 일하고 싶다. 보고 자료를 보니 기업은 경력있는 청년을 요구하고 청년은 경력을 쌓을 기회 없다고 한다"며 "사실 이 부분은 공동체, 국가가 기회를 만들어 줘야한다"고 꼬집었다.
이어 이 대통령은 전체회의 참석자들에게 "여러분들이 준비한 자료를 살펴봤는데 준비한 내용이 매우 충실하고 우리 정부에서 실제 정책으로 채택할 만한 내용들이 매우 많아서 큰 도움이 됐다"며 "오늘 발표할 때 시간에 쫓겨서 대충 넘어가거나 중간 생략하거나 하지 말아 달라. 준비한 내용을 충실하게 다 발표해 주면 좋겠다"고 당부했다.
이날 회의에는 김성식 국민경제자문회의 부의장을 비롯한 민간자문위원 29명, 재정경제부·외교부·보건복지부·기후에너지환경부·고용노동부·중기벤처기업부·기획예산처 장관과 금융위원장, 대통령실 정책실장, 경제성장수석을 포함해 총 50여 명이 참석했다.
pcjay@newspim.com