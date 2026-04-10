李대통령, 이스라엘軍 민간인 추정 살해 영상 공유…"위안부 강제와 다를 바 없다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 이스라엘 군인 영상을 공유했다.
- 민간인 추정자를 옥상에서 떨어뜨려 살해한 장면이다.
- 위안부·유대인 학살과 다를 바 없다고 강하게 비판했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
앞서 2024년 9월 외신 통해 보도
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 10일 이스라엘 군인들이 민간인으로 추정되는 사람을 옥상에서 떨어뜨려 살해하는 것으로 보이는 영상을 공유하며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제 동원, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바 없다"고 강하게 비판했다.
이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 이같이 쓰면서 다른 사람의 엑스 게시글을 하나 공유했다. 해당 게시글 작성자는 "IDF(이스라엘 방위군) 병사들이 팔레스타인 어린이를 고문한 뒤 옥상에서 던졌다. 그들은 스스로를 가장 도덕적인 군대라고 부른다"라며 문제의 영상을 공유했다.
이 대통령이 이날 공유한 영상은 2024년 9월 20일 미국 엔비시(NBC) 방송을 비롯한 외신에서 보도된 영상이다. 엔비시는 당시 "점령된 서안 지구에서 이스라엘 군인들이 작전 중 지붕에서 시신으로 보이는 물체를 던지는 모습이 포착됐다"고 보도했다.
pcjay@newspim.com