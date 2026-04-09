李대통령 "초인공지능은 국가 핵심 전략 자산…민관 역량 결집·정부 적극 투자"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 AGI 넘어선 ASI를 국가 핵심 전략 자산으로 규정했다.
- 민관 역량 결집해 AI 연구 생태계 조성과 SMR 개발 골든타임을 설정했다.
- K-그리드 팀 구성과 AI 로봇 개발, 자율주행 도시 운영 방안을 논의했다.
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미래 먹거리·첨단 산업 중심 논의
차세대 SMR, 향후 5년이 골든타임
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 9일 범용 인공지능(AGI)을 넘어선 초지능(ASI)을 인류 난제 해결을 위한 국가 핵심 전략 자산으로 규정하고 지속 가능한 연구 생태계를 조성하기로 했다.
전은수 청와대 대변인은 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 이날 오후 청와대에서 주재한 29차 수석보좌관회의에서 이와 같은 논의가 있었다고 알렸다. 이 대통령과 참모진들은 인공지능(AI) 연구 생태계 조성을 위해 민관 역량을 결집하고, 정부의 적극적인 투자를 이어가기로 했다.
이날 회의는 미래 먹거리와 첨단 산업을 중심으로 논의가 계속됐다. 차세대 소형 모듈 원자로(SMR) 개발과 관련해서는 2030년대 본격화될 시장 선점을 위해 향후 5년을 골든타임으로 설정했다. 이에 지난 2월 제정된 SMR 특별법을 기반으로 정부와 민간 역량을 총결집하기로 결정했다.
이 대통령과 참모진들은 수출 산업화 방안으로 'K-그리드 팀 코리아 컨소시엄'을 구성해 초고압 직류 송전과 765kV(킬로볼트) 전력망과 같은 핵심 품목을 중심으로 차별화 전략을 추진하기로 했다.
제조 혁신을 위해서는 민관 합동 맥스 얼라이언스를 통한 업종별 특화 인공지능(AI) 로봇 개발과 보급 전략이 논의되었다. 이 과정에서 참모진들 사이에서 사이버 보안 예산 확보의 중요성이 제기되었고, 이 대통령은 "좋은 지적"이라고 평가하며 "각별히 챙겨달라"고 당부하기도 했다.
미래 모빌리티 분야는 '자율주행 실증 도시'를 본격 운영하고 '배터리 리스제', '폐배터리 재이용' 같은 신규 제도를 규제 샌드박스를 통해 우선 도입하는 방안을 논의했다.
pcjay@newspim.com