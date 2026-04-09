쎌바이오텍, 독일 누적 수출 3000만 달러 돌파

AI 핵심 요약beta
- 쎌바이오텍이 9일 독일 누적 수출액 3000만달러를 돌파했다.
- 12년 연속 세계 수출 1위를 기록하며 덴마크 시장 1위를 달성했다.
- 노르드만 협력과 GRAS 인증으로 독일 분유 시장에서 기술력을 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쎌바이오텍은 독일 누적 수출액 3000만달러(약 450억원)를 돌파했다고 9일 밝혔다.
회사는 12년 연속 세계 수출 1위를 기록하며 'K-유산균'의 세계화를 추진하고 있다. 최근 유산균 종주국 덴마크에서 '듀오락(DUOLAC)'이 현지 브랜드를 제치고 시장 점유율 1위를 기록한 데 이어, 건강기능식품 시장이 발달한 독일에서도 성과를 이어가고 있다.
독일은 유럽 건강기능식품 시장의 약 25%를 차지하는 핵심 국가로, 까다로운 품질 기준과 높은 소비자 신뢰도를 바탕으로 유럽 내 영향력이 큰 시장으로 꼽힌다. 쎌바이오텍은 2000년 독일 시장에 진출한 이후 첫해 1만달러 수준이던 수출액을 최근 약 370만달러 규모까지 확대하며 성장세를 이어왔다.
이 같은 성과는 독일 유통기업 노르드만(Nordmann)과의 전략적 협력에 기반한 것으로 회사 측은 설명했다. 노르드만은 바이오 소재 중심의 글로벌 B2B 유통기업으로, 유럽 전역에 걸친 네트워크를 보유하고 있다.
유럽 프리미엄 분유 시장에서 프로바이오틱스 적용이 확대되는 가운데, 쎌바이오텍의 유산균은 독일산 분유에도 활용되며 기술력과 안전성을 인정받고 있다. 회사는 미국 식품의약품국(FDA)의 안전원료 인증 제도 'GRAS(Generally Recognized as Safe)'에 등재된 균주를 사용하고 있으며, 독일 뮌헨대학교와 공동으로 신생아 106명을 대상으로 한 인체적용시험을 통해 신뢰도를 확보했다.
sykim@newspim.com