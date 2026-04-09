아파트 규제 속 마곡 '롯데캐슬 르웨스트' 공급

AI 핵심 요약beta
- 아파트 규제 강화로 서울 오피스텔이 대체 주거지로 주목받으며 올해 1월부터 3월 셋째 주까지 서울 거래량이 2762건으로 집계됐다.
- 강서구 마곡지구에 공급되는 롯데캐슬 르웨스트는 지하철 5호선, 9호선, 공항철도 역세권에 위치해 여의도와 강남 등 주요 업무지구 접근성이 우수하다.
- 단지는 876실 규모의 오피스텔과 판매시설, 업무시설로 구성되며 마곡산업단지 인접으로 200여 기업 종사자들의 배후 수요를 확보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아파트를 향한 고강도 규제가 이어지면서 서울 오피스텔 시장이 대체 주거지로 주목받고 있다. 다주택자에 대한 세제 및 금융 규제가 강화됨에 따라 상대적으로 규제 영향이 적은 오피스텔로 수요가 이동하는 흐름이다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 올해 1월부터 3월 셋째 주까지 서울 오피스텔 매매 거래량은 2,762건으로 집계됐다. 이는 전국 거래량(8,846건)의 31.22%에 해당한다. 업계에서는 다주택자 양도소득세 중과 재개와 주택담보대출 규제 등이 아파트 시장에 집중되면서 서울 오피스텔에 대한 수요가 높아진 것으로 분석하고 있다.
이러한 가운데 서울 강서구 마곡지구에 '롯데캐슬 르웨스트'가 공급된다. 해당 단지는 지하 6층~지상 15층, 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 전용면적 45~103㎡ 오피스텔 총 876실과 판매시설, 업무시설 등으로 구성됐다.
단지는 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역을 도보로 이용할 수 있는 역세권에 위치하며, 단지 지하 2층에서 역으로 직접 연결되는 통로가 마련된다. 이를 통해 여의도, 강남 등 서울 주요 업무지구로의 이동이 용이하다.
배후 수요로는 LG사이언스파크, 롯데, 코오롱 등 200여 기업이 입주한 마곡산업단지가 인접해 있다. 인근에는 트레이더스 마곡점, LG아트센터, 이대서울병원 등 생활 인프라가 형성되어 있으며 롯데몰 김포공항점 등 대형 쇼핑시설 이용도 가능하다.
단지 내부에는 피트니스, 실내골프클럽, 맘스라운지, 라이브러리 등 입주민을 위한 커뮤니티 시설이 조성된다. 현재 분양홍보관은 롯데캐슬 르웨스트 AVENUE 일원에서 운영 중이다.
whitss@newspim.com