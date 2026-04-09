[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월 9일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 9일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 여야가 서울이코노믹포럼에서 정당 개혁을 강조했다.
- 트럼프가 이란 불이행 시 군사행동을 경고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
9일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[서울이코노믹포럼] "당대표에 쏠린 권력 분산해야"...여야, '정당 개혁' 한목소리 강조 ▲[서울이코노믹포럼] "수억 인센티브 주면 바뀐다"…AI 인재 해법은 결국 '보상' ▲트럼프 "이란 주변에 美전력 유지…불이행 시 더 큰 군사행동" ▲구윤철 "10일 0시부터 3차 석유 최고가격 적용"…민생물가 특별관리 고삐▲기아 "첫 SDV 내년 말 개발 완료, 아틀라스 2028년 투입" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.