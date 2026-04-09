진종오 "정부·여당, 중국인 표 매수용 281억 예산 전액 철회해야"

AI 핵심 요약beta
- 진종오 국민의힘 의원이 9일 이재명 정부에 중국인 표매수용 281억 예산 전액 철회를 촉구했다.
- 페이스북 글에서 전쟁추경 핑계로 중국인 환대 부스와 전세기 지원 등에 세금을 쓰려 한다고 비판했다.
- 국민의힘 문체위 예산소위 위원들은 전액 삭감을 요청하며 국민 혈세로 써야 한다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"문체위 예산소위 위원들, 전액 삭감 요청"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 문화체육관광위원회 소속 진종오 국민의힘 의원은 9일 이재명 정부와 더불어민주당을 향해 "중국을 인 표 매수용 281억 예산전액 철회하라"고 촉구했다.
진 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 '국민 혈세로 중국인 표 사려는 이재명 정부, 즉각 철회하라'는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.
진 의원은 "김병기, 강선우, 김경으로 드러난 민주당 매관매직. 이제는 이재명 정부가 지방선거를 앞두고 전쟁추경이라는 핑계로 돈으로 중국인들의 환심과 표를 사려고 하다 그야말로 딱 걸렸다"고 말했다.
이어 "중국인 환대 부스와 환영행사, 전세기 지원, 인플루언서 마케팅 비용까지 281억을 나라 세금으로 쓰겠다는 건데, 이게 전쟁추경이고, 민생추경이라니..."라며 "지방선거 앞두고 돈으로 중국인 표를 얻으려는 환심사기용 예산임이 누가 봐도 뻔히 보였다"고 했다.
그러면서 "저를 비롯한 국민의힘 문체위 예산소위 위원들은 전액 삭감을 요청했다"며 "281억원은 중국인이 아닌 고통받는 우리 국민에게 가야할 돈이고, 우리 미래 세대가 짊어져야 할 국민의 혈세"라고 강조했다.
allpass@newspim.com