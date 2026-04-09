씨티케이, '지디웹 디자인 어워즈' 수상

AI 핵심 요약beta
- 씨티케이는 9일 디지털 뷰티 플랫폼 씨티케이클립닷컴이 지디웹 디자인 어워즈 웹 부문 위너 프라이즈에 선정됐다고 밝혔다.
- 이번 수상은 B2B 뷰티 서비스의 명확한 정보 설계와 UX 구성이 주목받았다.
- 리뉴얼된 사이트는 제품 기획부터 유통까지 풀서비스를 사용자 관점에서 재구성했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨티케이는 9일 디지털 뷰티 플랫폼 '씨티케이클립닷컴'이 국내 디지털 디자인 분야 어워드인 지디웹 디자인 어워즈(GDWEB DESIGN AWARDS) 웹 부문 'WINNER PRIZE'에 선정됐다고 밝혔다.
지디웹 디자인 어워즈는 매년 웹·모바일 기반 프로젝트를 대상으로 ▲심미성 ▲사용성 ▲디자인 전략 ▲콘텐츠 전달력 ▲창의성 ▲UI(사용자 인터페이스)/UX(사용자 경험) 완성도 등을 종합 평가해 우수작을 선정하는 국내 디지털 디자인 업계 어워드다.
이번 수상에서는 복잡한 B2B 뷰티 서비스를 명확하게 풀어낸 정보 설계와 UX 구성이 주목받았다. 씨티케이클립이 단순 정보 제공형 웹사이트가 아닌, 브랜드 아이디어를 제품으로 구현하는 전 과정을 디지털 기반으로 연결하는 플랫폼이라는 점이 수상 포인트로 작용했다.
리뉴얼된 씨티케이클립은 제품 기획부터 생산·물류·유통까지 화장품 개발 풀서비스 구조를 사용자 관점에서 재구성했다. 씨티케이는 25년간 축적한 뷰티 개발 경험과 6만 명 이상의 글로벌 뷰티 네트워크, 특허 기반 디지털 플랫폼 정보를 사이트에 담았다.
회사 관계자는 "고객이 자신의 아이디어를 제품과 브랜드로 구체화하는 과정을 더 쉽고 빠르게 이해하고 실행할 수 있도록 설계한 점이 좋은 평가로 이어진 것으로 보인다"고 말했다.
이어 "뷰티 브랜드사, 제조사, 크리에이터를 비롯한 다양한 고객의 디지털 전환을 지원하고, 글로벌 시장 진출까지 실질적으로 돕는 플랫폼으로 지속 고도화해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com