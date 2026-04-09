KB자산운용, 안전보건경영시스템 국제표준 ISO 45001 인증

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 9일 ISO 45001 인증을 획득했다.
- 안전보건 경영방침 수립과 위험요인 관리로 체계를 정비했다.
- 투자 리스크 확대 관리와 교육 훈련을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용이 글로벌 인증기관 로이드인증원(LRQA)으로부터 안전보건경영시스템 국제표준 'ISO 45001' 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.
ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 국제표준으로, 사업장의 유해·위험요인을 선제적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 관리체계를 갖춘 조직에 부여한다.
KB자산운용은 인증 취득을 위해 안전보건 경영방침과 목표를 수립하고 관련 매뉴얼·절차를 정비했다. 위험요인 발굴·개선, 비상대응체계 구축과 함께 임직원 대상 안전보건 교육·비상대응훈련·사무환경 점검 등 예방 중심의 관리 활동도 강화했다.
특히 자산운용업 특성을 반영해 투자 사업장 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전보건 리스크까지 관리 범위를 확대했다.
김영성 KB자산운용 대표이사는 "안전과 보건을 기업경영의 핵심 가치로 삼아 온 결과"라며 "체계적 관리 기반을 강화해 투자자와 고객에게 보다 안정적이고 신뢰도 높은 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com