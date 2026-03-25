KB자산운용 '국민성장 기업지원 펀드 제1호' 조성

KB금융그룹 2000억 출자…국민성장펀드 간접투자에 1조 참여

AI·반도체 등 첨단전략산업 집중 투자로 국가 성장동력 확보

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 25일 국민성장펀드 운영을 돕기 위해 KB금융그룹 자본으로 2000억원 규모의 'KB 국민성장 기업지원 펀드 제1호'를 조성한다고 밝혔다.

KB 국민성장 기업지원 펀드는 KB국민은행과 KB증권, KB손해보험, KB라이프생명, KB캐피탈 등 KB금융그룹 계열사가 전액 출자하는 펀드다.

KB자산운용 측은 "국민성장펀드에 대한 민간 자금 매칭을 통해 정책 자금과의 시너지를 극대화하는 한편 생산적 금융을 앞장서서 지원하겠다는 KB금융그룹의 의지를 담고 있다"고 설명했다.

[사진=KB자산운용]

관계 부처 합동으로 발표한 2026년 국민성장펀드 운용방안에 따르면 올해 국민성장펀드는 약 7조원 규모의 간접투자 자금 조성을 목표로 하고 있다. 이 중 5조5000억원을 민간 자금으로 조성한다는 방침이다.

KB금융그룹은 향후 5년간 국민성장펀드 간접투자 분야에 약 1조원 규모로 참여하기로 했다.

우선 KB자산운용은 올해 2000억원 규모의 KB 국민성장 기업지원 펀드 제1호를 조성할 계획이다. 신속한 자금 집행을 통해 미래 성장산업과 혁신기업의 육성을 지원하고 생산적 금융 확대에도 적극적으로 나서겠다는 각오다.

정재영 KB자산운용 Private Equity본부장은 "정책 금융과 민간 자본을 효과적으로 연결해 성장 잠재력이 높은 기업에 실질적인 자금 공급이 이뤄질 수 있도록 설계했다"며 "인공지능(AI)·반도체 등 국가 핵심 전략산업을 중심으로 투자 집행을 확대해 국민성장펀드의 성과 창출에 기여하겠다"고 말했다.

KB 국민성장 기업지원 펀드는 국민성장펀드의 ▲산업 지원 ▲스케일업 ▲AI·반도체 지원 등 분야에서 자펀드로 선정된 운용사가 조성한 펀드에 매칭하는 형태로 출자를 진행하고, 국가 성장동력 확보를 위한 첨단전략산업에 자금을 공급할 예정이다.

rkgml925@newspim.com