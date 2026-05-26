KT, 부산대서 AI·VR 체험전 연다…지역 AX 생태계 확대

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AI 이강인·딥페이크 판별 등 참여형 콘텐츠 운영

부산 지역 대학 협력 확대…디지털 인재 양성 속도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 부산대학교 개교 80주년 행사에 참여해 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 기술을 체험할 수 있는 전시 부스를 운영한다. 지역 대학과의 협력을 바탕으로 디지털 인재 양성과 지역 인공지능 전환(AX) 생태계 확대에도 속도를 낸다는 구상이다.

KT는 26일부터 이틀간 부산대학교 캠퍼스에서 'AI·가상현실 체험전'을 열고 AX 체험존과 ESG 체험존으로 구성된 'AI 스테이션'을 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 부산대학교가 주최하는 개교 80주년 기념 행사와 연계해 진행된다.

KT Enterprise부문 동부법인고객본부장 성원제 상무(앞줄 왼쪽에서 세번째)와 부산대학교 최윤호 AX·정보화혁신본부장(앞줄 왼쪽에서 네번째)이 부산대 개교 80주년 기념 'AI·가상현실 체험전'에서 관계자들과 단체 기념사진을 촬영하는 모습 [사진=KT]

AX 체험존에서는 관람객과 실시간 대화가 가능한 'AI 이강인', AI 기반 미래 직업 추천 서비스인 'AI 스튜디오', AI 교육 플랫폼 '콴다' 등을 선보인다. 관람객이 직접 참여하며 AI 기술을 쉽고 친숙하게 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

ESG 체험존에서는 딥페이크와 가짜뉴스 판별 체험, 디지털 시민 유형검사, AI 난청검사 등을 운영한다. 생성형 AI 시대에 필요한 윤리 의식과 디지털 활용 역량을 자연스럽게 익힐 수 있도록 했다는 설명이다.

KT는 행사장 내 별도 부스를 통해 디지털 인재 장학생 활동 사례와 국가공인 AI 자격시험인 AICE도 함께 홍보한다. 부산대학교 학생들과 지역 장학생들이 AI를 활용해 지역 사회 문제를 해결한 사례도 소개할 예정이다.

KT는 현재 부산교대와 동아대, 부경대, 한국해양대 등에 교육전산망 서비스를 제공하고 있으며, 동아대와는 재직자 대상 AI 인재 양성 프로그램도 운영하는 등 지역 대학과의 AX 협력을 확대하고 있다.

syu@newspim.com