동화약품, 신임 연구부문장에 송우률 이사 영입

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경동제약·유유제약 거친 제제 연구 전문가

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 신임 연구부문장으로 송우률 이사를 영입했다고 26일 밝혔다.

송우률 이사는 의약품 연구개발 분야에서 다양한 경험과 연구조직 관리 역량을 갖춘 연구개발(R&D) 전문가다. 동화약품은 이번 영입을 통해 연구 조직 전문성을 강화하고 제품 개발 경쟁력을 높여나간다는 계획이다.

송우률 연구부문장 [사진=동화약품]

송 이사는 2005년 건국대학교 응용화학과를 졸업했으며, 2007년 연세대학교에서 화학 석사 학위를 취득했다. 이어 2025년 충북대학교에서 응용약학 박사 학위를 받았다.

그는 2007년 경동제약 제제연구실 연구원으로 의약품 연구개발 분야에 입문했다. 이후 경동제약 신제품연구실 개량신약팀 파트장과 R&D센터 제제연구부 제제1팀 팀장, 제제연구부 수석팀장 등을 역임하며 다양한 제형 개발과 제품화 업무를 수행했다.

2021년에는 유유제약에 합류해 제제연구1팀 팀장을 맡았으며, 올해부터는 제품연구실 실장으로 재직하며 제품 연구 전반을 총괄해왔다.

동화약품 관계자는 "송우률 연구부문장은 풍부한 연구개발 경험과 연구 전문성을 갖춘 인재"라며 "이번 영입을 계기로 연구개발 역량을 강화하고 시장 경쟁력을 갖춘 제품 개발 확대에 나설 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com