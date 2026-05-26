유유헬스케어, 자생식물 기반 혈당·체지방 개선 소재 개발 착수

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중기부 지역혁신선도기업육성 사업 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유유헬스케어가 중소벤처기업부가 주관하는 '지역혁신선도기업육성(R&D)' 사업에 선정돼 강원도 자생식물을 활용한 혈당 조절 및 체지방 개선 건강기능식품 기능성 소재 개발에 착수한다.

유유헬스케어는 이번 사업 선정으로 향후 24개월간 14억원 규모의 정부출연금을 지원받는다고 26일 밝혔다. 회사는 강원 지역 대학 및 연구기관과 협력해 강원도 자생식물의 혈당 및 체지방 개선 효능을 과학적으로 규명하고, 인체적용시험도 진행할 계획이다.

유유헬스케어 본사 전경 [사진=유유헬스케어]

이를 바탕으로 고부가가치 개별인정형 건강기능식품 원료 인증 획득을 추진한다.

유유헬스케어는 자체 보유한 제조 공정 기술을 적용해 소재 안정성과 제형 완성도를 높이고, 과학적 근거 기반의 차세대 건강기능식품 라인업 확보에 나선다는 전략이다. 또 이를 통해 강원 지역 바이오 산업을 이끄는 핵심 모델로 자리매김한다는 방침이다.

유유헬스케어 관계자는 "강원도 자생식물의 기능성을 과학적으로 입증하고 이를 고도화해 국내외 건강기능식품 시장에서 차별화된 기술력을 인정받겠다"고 말했다.

지역혁신선도기업육성 사업은 지역 내 유망 중소기업의 기술 개발과 신산업 창출을 지원하는 중소벤처기업부의 핵심 정책 사업이다. 유유헬스케어는 이번 사업 선정과 함께 중기부의 지역 중소기업 육성 프로젝트인 '레전드 50+'에도 참여하게 됐다.

한편 유유헬스케어는 지난 2020년 스타기업에 선정된 바 있으며, 이후 2022년 면역 소재(지역특화산업육성 R&D), 2023년 모발 건강 소재(그린바이오 지원사업) 등을 잇달아 사업화하며 연구개발 역량을 확대해왔다.

sykim@newspim.com