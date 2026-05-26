동아제약, 의료용 자기발생기 'MK6 테이핑 자석패치' 출시

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1500 가우스 적용해 근육통 완화에 도움

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 축구 국가대표 출신 이동국을 모델로 한 근육통 완화 의료용 자기발생기 'MK6 테이핑 자석패치'를 출시했다고 26일 밝혔다.

MK6 테이핑 자석패치는 영구자석의 자기 에너지를 활용해 근육통 완화에 도움을 주는 의료기기다. 근육통 완화에 효과적인 것으로 알려진 1000~1500가우스 자기장 범위 가운데 최대 수준인 1500가우스를 적용한 것이 특징이다.

동아제약, 의료용 자기발생기 'MK6 테이핑 자석패치' [사진=동아제약]

해당 제품은 국내 최초로 타공 구조를 적용해 통기성을 높였으며, 관련 디자인 등록도 완료했다. 이를 통해 보다 쾌적한 사용감을 구현했다.

또 우수한 밀착력을 적용해 물에 닿거나 움직임이 많은 활동 이후에도 쉽게 떨어지지 않도록 설계됐다. 제품에 적용된 자석은 반영구적으로 사용할 수 있으며, 리필 패치만 교체 주기에 맞춰 바꾸면 돼 경제적으로 사용할 수 있다.

제품은 통증 부위에 따라 선택할 수 있도록 싱글형과 더블형 2종으로 구성됐다. 피부자극도 시험에서는 저자극 제품으로 평가받아 민감한 피부도 사용할 수 있도록 했다.

MK6 테이핑 자석패치는 전국 약국에서 구매 가능하다.

동아제약 관계자는 "MK6 테이핑 자석패치는 1500가우스 자력을 적용해 근육통 완화에 도움을 줄 수 있으며 통기성과 밀착력이 우수한 것이 특징"이라며 "기존 파스류의 강한 냄새나 사용감에 부담을 느끼는 소비자들에게 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 동아제약은 '우리가 만드는 모든 제품은 국민 건강에 이바지해야 한다'는 창업 정신을 바탕으로 다양한 헬스케어 및 일반의약품 제품군을 확대하고 있다. 소비자 중심의 제품 개발과 품질 경쟁력 강화에도 주력하고 있다.

sykim@newspim.com