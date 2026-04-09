NH-Amundi '필승코리아 펀드' 순자산 2조1157억 돌파

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 9일 NH-Amundi 필승코리아 펀드 순자산 2조원 돌파를 밝혔다.
- 8일 기준 2조1157억원으로 1월 1조원 돌파 후 2개월 만에 2배 키웠다.
- 연초 수익률 52.3%로 코스피 초과, 3월 변동기에도 방어력 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용의 'NH-Amundi 필승코리아 펀드' 순자산총액이 2조원을 돌파했다고 9일 밝혔다.
신한펀드파트너스에 따르면 지난 8일 기준 이 펀드의 순자산총액은 2조1157억원으로 집계됐다. 올해 1월 말 1조원을 돌파한 이후 약 2개월 만에 2배 이상 규모를 키웠다.
성과 측면에서도 두드러진다. 8일 기준 A-e 클래스 기준 연초 이후 수익률은 52.3%로, 같은 기간 코스피 지수 상승률(39.35%)을 약 13%포인트 웃돌고 있다. 미국-이란 전쟁을 계기로 사이드카·서킷브레이커가 연일 발동하는 등 변동성이 커진 3월 이후에도 방어력을 유지했다. 3월 3일부터 8일까지 코스피가 5.95% 하락하는 동안 이 펀드는 1.5% 하락에 그쳤다.
필승코리아 펀드는 글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 소재·부품·장비 관련 기업에 집중 투자하는 상품이다. 포트폴리오의 50% 이상을 국내 공급망 강화 및 국산화 수혜 핵심 종목(Core)으로, 40% 이하를 글로벌 성장성을 갖춘 주변 종목(Satellite)으로 구성한다. 2019년 설정 이후 연도별 성과에서 단 한 차례만 코스피를 밑돌았다.
펀드 운용 보수의 50%는 공익 기금으로 적립되며, 소부장 기술 분야 대학 장학금 지원 등 사회공헌활동에 활용된다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표는 "국내 공모 액티브 주식형 펀드 중 보기 드문 2조원대 펀드로 성장했다"며 "소부장 기업 투자의 결실을 공유하며 투자자들의 신뢰를 받는 국민 펀드로 도약하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com