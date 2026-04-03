NH-Amundi운용, '4월 HANARO ETF' 리포트 발간

전력·유틸리티·철도 등 대체 불가 실물 자산 'HALO' 테마 투자 주목

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용은 4월 'HANARO ETF Monthly Report'를 발간하고 'HALO' 테마 투자에 주목할 것을 제안했다고 3일 밝혔다.

리포트는 미·이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 브렌트유가 배럴당 100달러를 돌파하고 코스피가 15% 이상 하락하는 등 시장 불확실성이 커진 환경에서 HALO 테마의 투자 매력이 높아졌다고 분석했다.

HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence)는 대규모 실물 자산을 보유하면서도 기술적 변화에 쉽게 대체되지 않는 기업을 뜻한다. 전력·유틸리티·파이프라인·철도 등이 대표적이며 대규모 자본 투자가 필요해 진입장벽이 높다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

리포트는 ▲AI 인프라 확장에 따른 전력 및 데이터센터 수요 급증 ▲글로벌 공급망 재편에 따른 리쇼어링 가속화 ▲지정학적 갈등에 의한 안보 자산 가치 상승 등을 HALO 중요성이 커지는 배경으로 꼽았다. 특히 AI 발전에 필수적인 송배전망과 전력 기기 등 AI 인프라의 중요도가 높다고 분석했다.

NH-Amundi자산운용은 한국형 HALO 테마 투자 상품으로 'HANARO CAPEX설비투자iSelect ETF'를 제안했다. 이 ETF는 LS ELECTRIC·효성중공업·두산에너빌리티 등 전력 설비·원자력·건설기계 분야 국내 기업들로 구성돼 있다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI 인프라와 국가 안보를 뒷받침하는 강력한 실물 자산의 가치에 주목해야 할 시점"이라며 "HANARO CAPEX설비투자iSelect를 통해 변화하는 시장 환경에 효과적으로 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 NH-Amundi자산운용은 HANARO ETF 홈페이지를 통해 매달 초 'HANARO ETF Monthly Report'를 제공하고 있다.

dconnect@newspim.com