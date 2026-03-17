NH-Amundi자산운용, 'HANARO K휴머노이드테마TOP10' 리밸런싱

현대차 최대 비중으로 재편, AI 인프라 결합 주목

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH-Amundi자산운용은 'HANARO K휴머노이드테마TOP10' ETF의 분기 정기 리밸런싱을 실시해 현대차를 최대 비중 종목으로 신규 편입했다고 17일 밝혔다.

현대차는 이번 리밸런싱에서 기존 1위였던 레인보우로보틱스를 제치고 포트폴리오 최대 비중을 차지했다. 지난 15일 기준 주요 구성종목별 비중은 현대차 15.08%, 레인보우로보틱스 14.92%, 원익홀딩스 10.16%, 에스피지 10.02%, 로보티즈 9.97% 순이다.

HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 국내 휴머노이드 관련 상위 10개 종목에 집중 투자하는 상품이다. NH투자증권 리서치본부의 정성적 평가를 거쳐 종목을 선별하며, 산업 트렌드 변화를 반영하기 위해 분기마다 정기 리밸런싱을 시행하고 있다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

NH-Amundi자산운용은 현대차의 편입 배경으로 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'의 기술 완성도와 로봇 설계·제조 전 과정을 그룹 내에서 수행하는 수직 계열화 체계, 양산 인프라를 꼽았다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "현대차는 보스턴다이나믹스의 독보적 기술력에 그룹 차원의 제조 수직계열화, AI 데이터센터 인프라까지 결합하며 로봇 파운드리 기업으로 가파르게 진화하고 있다"며 "빠르게 변화하는 산업 패러다임을 적시에 반영해 투자자들에게 최적의 투자 대안을 제공할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com