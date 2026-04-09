서울시, 국립묘지 미안장 순직 소방공무원 국가예우 이행

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작년 2월 개정안 시행으로 미안장 공무원 예우 가능

지난 8일 현충원서 합동안장식…대상자도 단계적 추진

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울특별시 소방재난본부는 지난 8일 국립서울현충원에서 순직한 소방공무원들의 넋을 기리고 유가족에 대한 예우를 다하기 위한 합동안장식을 거행했다고 9일 밝혔다.

이번 합동안장식은 각종 재난현장에서 임무를 수행하다 순직한 서울시 소속 소방공무원 15명의 영현을 국립서울현충원에 봉안하기 위해 마련됐다.

서울특별시 소방재난본부(본부장 홍영근)는 지난 8일 국립서울현충원에서 순직한 소방공무원들의 넋을 기리고 유가족에 대한 예우를 다하기 위한 합동안장식을 거행했다. [사진=서울시]

지난해 2월 28일 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률일부 개정안이 시행되며 그간 국립묘지에 안장되지 못했던 순직 소방공무원들에 대한 국가 차원의 예우가 가능해졌다.

이에 본부는 따라 순직 소방공무원에 대한 국립묘지 안장을 단계적으로 추진 중이다.

본부는 총 94명의 순직 소방공무원 중 국립묘지에 안장되지 못한 47명 가운데 우선 15명을 국립서울현충원에 봉안했다.오는 22일에는 1명을 국립대전현충원에 추가로 봉안할 예정이다. 아울러 나머지 대상자에 대해서도 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

이날 합동안장식에는 순직 소방공무원 유가족을 비롯해 소방 및 유관기관 관계자 등 약 300명이 참석해 고인들의 숭고한 희생과 헌신을 추모했다.

주요 참석기관으로는 서울소방재난본부, 한국소방안전원, 한국소방산업기술원, 순직소방공무원추모기념회, 서울특별시재향소방동우회, 의용소방대, 공무원연금공단, 재단법인 따뜻한재단, 같이걷는길, 서울지방변호사회, 한국공인노무사회 등이 함께했다.

고인들의 소속 소방관서장과 동료 소방공무원들도 함께 자리해 생전 고인들이 보여준 헌신과 사명감을 되새기며 조직 차원의 추모와 예우를 이어갔다.

합동안장식은 ▲헌화 및 분향 ▲추모사 ▲추모공연 ▲봉안의식 순으로 진행됐다. 모든 절차는 고인에 대한 예를 갖춰 엄숙하게 거행됐다.

본부는 아직 유가족이 확인되지 않았거나 연락이 닿지 않은 순직 소방공무원 31명에 대해서도 유가족을 찾아 국립묘지 안장을 추진한다. 앞으로도 아직 안장되지 못한 순직 소방공무원들에 대한 국가적 예우가 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력해 나갈 방침이다.

홍영근 서울소방재난본부장은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 고인들의 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다"며 "순직 소방공무원과 유가족에 대한 예우가 흔들림 없이 이어질 수 있도록 국가와 서울시 차원의 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com