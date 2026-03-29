창원시, NC파크 사고 희생자 1주기 추모행사 거행

안전 관리 강화 및 생명 보호 약속
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 29일 창원NC파크 화합의 탑 인근에서 '창원NC파크 사고 희생자 1주기 추모식'을 열고 고인의 넋을 기렸다.
이번 행사는 지난해 발생한 사고 희생자의 명복을 빌고 유가족과 슬픔을 나누기 위해 마련됐다. 현장에는 유가족과 시민, 야구팬, 시 관계자 등이 참석해 고인을 추모하며 애도의 뜻을 전했다.
추모식은 묵념과 추모사, 유가족 편지 낭독, 헌화 및 분향 순으로 진행됐다. 유가족이 고인에게 보내는 편지를 낭독할 때는 참석자들이 눈시울을 붉히며 숙연한 분위기가 이어졌다.
시는 이날 추모식 후 오후 5시 30분까지 시민과 야구팬이 자유롭게 참여할 수 있는 '열린 추모 공간'을 운영해 많은 시민이 헌화에 동참했다.
장금용 창원시장 권한대행은 추모사에서 "불의의 사고로 소중한 생명을 잃은 고인의 명복을 빌며 유가족께 진심으로 위로와 사과의 말씀을 드린다"며 "시민의 생명과 안전을 행정의 최우선 가치로 삼아 이러한 비극이 되풀이되지 않도록 공공시설 안전관리와 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 말했다.
시는 이번 추모식을 계기로 시민 안전의식을 높이고 공공시설물의 안전관리 체계를 한층 강화해 나갈 방침이다.
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