李대통령, 대전 공장 화재 사고에 "끝까지 책임지고 함께하겠다"

현장 점검 후 유가족 참여 보장·정부 비용 선지급 방안 검토

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 21일 대전 공장 화재 사고 현장을 찾은 뒤 "끝까지 책임지고 함께하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "대전 대덕구 사고 현장을 찾아 피해 상황과 구조 진행 전반을 면밀히 점검했다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 21일 오후 대전 자동차 부품공장 화재 현장을 찾아 화재 개요와 수색 상황을 보고받고 있다. [사진=이재명 대통령 X]

이 대통령은 "유가족분들의 요청을 반영해 현장 책임자를 지정하고, 상시 대응 체계를 유지하며 진행 상황을 정례적으로, 성실히 설명드릴 것을 지시했다"고 전했다.

이어 "원인 규명 등 조사 과정에서도 가능한 범위 내에서 유가족의 참여를 보장하고, 의견이 반영될 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 유가족 피해 보상도 적극 대응할 것을 약속했다. 이 대통령은 "지원에 있어서도 한 치의 소홀함 없도록 하겠다"며 "긴급한 도움이 필요한 경우 정부가 비용을 선지급하는 방안을 포함해 실질적 지원이 신속히 이루어지도록 하고, 이후 관계 기관과의 정산 및 구상 절차까지 검토하겠다"고 했다.

아울러 "병원에서 치료 중인 부상자분들을 찾아뵙고 위로의 말씀을 전했다"며 "하루빨리 건강을 회복하시어 일상으로 복귀하시길 진심으로 기원한다"고 했다.

이재명 대통령이 21일 오후 대전 자동차 부품공장 화재 현장을 찾아 화재 개요와 수색 상황을 보고받고 있다. [사진=이재명 대통령 X]

이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무"라며 "정부는 이번 사고의 원인과 경위를 철저히 규명하고, 다시는 이와 같은 비극이 발생하지 않도록 근본적인 대책을 마련하겠다"고 공언했다.

그러면서 "이번 사고로 소중한 생명을 잃으신 분들의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 애도의 뜻을 표한다"고 말했다.

이 대통령은 또 "사고 현장에서 구조와 수습에 혼신의 힘을 다하고 계신 소방대원과 관계자 여러분께도 깊은 감사를 전한다"고 했다.

the13ook@newspim.com