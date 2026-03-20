李대통령, 대전 공장 화재에 "모든 장비·인력 총동원 지시…진화·구조에 총력"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 20일 대전 대덕구에서 발생한 공장 화재 사고와 관련해 "사고 수습과 인명 구조를 위해 가용한 모든 장비와 인력을 즉시 총동원하도록 지시했다"며 "현재 화재 진압과 구조 활동에 총력을 다하고 있다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "행정안전부, 보건복지부, 고용노동부를 비롯한 관계부처 장관들이 상황을 지휘하고 있다"면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "곧 국무총리도 현장에 도착해 지방정부와 함께 대응 상황을 점검하고 추가 대책을 마련할 계획"이라며 "화재 진압과 함께 피해 상황을 면밀히 파악해 필요한 지원과 후속 조치를 신속히 추진하겠다"고 했다.

아울러 "구조 인력과 현장 관계자들의 2차 안전사고 예방에도 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다"며 "아직 연락이 닿지 않는 분들의 무사함이 조속히 확인되길 간절히 기원한다"고 했다.

이날 오후 1시 37분께 대덕구 한 자동차 부품 제조공장에서 불이 나 공장 안에 있던 170명 중 101명은 대피했으나 중상 24명, 경상 31명 등 55명이 부상했다. 아직 14명은 연락이 닿지 않고 있는 것으로 확인됐다.

행안부는 이날 오후 7시 30분부로 중앙재난안전대책본부를 가동했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 gyun507@newspim.com

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