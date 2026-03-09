김윤덕 국토장관 "무안공항 유해 추가 발견 송구…책임지고 수습"

김윤덕 국토부 장관 고개 숙여
사고 원인 규명 약속
"잔해물 한 점도 놓치지 않겠다"
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 최근 '12·29 여객기 참사' 현장 잔해물 조사 중 유해와 개인 소지품이 추가 수습되자 국토교통부가 공식 사과문을 발표했다. 김윤덕 장관은 유가족과 국민에게 깊은 사죄의 뜻을 전하며 남은 수습 과정에 책임감 있게 임하겠다는 의지를 표명했다.
김 장관은 9일 제주항공 여객기 참사 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견된 상황과 관련해 공식 사과했다.
김 장관은 "최근 무안 공항 항공 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견되고 있다"며 "이 소식을 접하고 가슴이 무너졌을 유가족 여러분들과 국민 여러분들께 정부를 대표해 고개 숙여 깊이 사과 인사드린다"고 말했다.
이어 "참사 직후 정부는 관계 기관과 함께 현장 수색과 수습에 힘을 쏟아왔다"면서도 "하지만 결과적으로 그 과정이 유가족 여러분의 간절한 마음에 닿을 만큼 세심하지 못했다"고 전했다.
또 "더 꼼꼼히 챙겨야 했다는 점에서 진심으로 송구하다"며 "남아 있는 잔해물에 대해서도 한 점도 놓치지 않겠다는 마음으로 끝까지 확인하고 책임 있게 수습하겠다"고 강조했다.
마지막으로 "사고 원인 규명에도 끝까지 책임을 다하겠다"며 "다시 한번 희생자분들의 명복을 빌며 국토부는 마지막까지 책임 있는 자세로 임하겠다"고 덧붙였다.
지난달 말 제주항공 여객기 참사 발생 1년여 만에 진행된 잔해 재조사 과정에서 희생자 유해 9점과 대형 봉투 600여 개 분량의 유류품이 뒤늦게 수습됐다. 유가족들은 1년이나 방치된 잔해에서 유해와 유류품이 무더기로 발견된 것은 사고 초기 정부의 수습이 부실했음을 방증한다며 분노했다. 유가족협의회는 9일 오전 11시 청와대 앞에서 국가 책임을 규탄하고 철저한 진상 규명 및 안전대책 수립을 촉구하는 집회를 열 예정이다.
