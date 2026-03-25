"수사·보상·고용까지 총동원"…고용노동청, 대전 공장 화재 총력대응

유가족 전담 창구 운영...유족급여·장례비 조속 지원

부상자 산재보상, 심리 회복 지원...간접피해사까지 지원

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 대덕구 공장 화재 사고와 관련해 고용노동당국이 수습·보상·고용안정 전반을 아우르는 대응 체계를 전면 가동했다.

대전지방고용노동청은 24일 제5차 지역사고수습본부(지수본) 회의를 열고 기존 수습·수사 중심 대응에서 한 단계 나아가 전 부서가 참여하는 총력 대응 체계로 전환했다고 25일 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 근로자 53명이 다쳤다. 또 근로자 14명이 연락두절인 상태로, 소방당국이 실종자 수색과 화재 진압에 나서고 있다. 사진은 화재로 무너진 공장 동 연결다리(브릿지) 모습. [사진=송영훈 독자 제공] gyun507@newspim.com

이번 회의의 핵심은 ▲사고 원인 규명 및 법 위반 수사▲유가족·피해 노동자 지원▲심리 회복▲고용 안정 등 '4대 축' 점검에 맞춰졌다.

우선 고용노동청은 화재 원인에 대한 철저한 규명과 함께 산업안전보건법 등 관련 법 위반 여부를 신속하고 엄정하게 수사하겠다는 방침을 재확인했다.

피해 지원 대책도 구체화됐다. 사망 노동자 유가족에 대해서는 근로복지공단과 협업해 전담 창구를 운영, 유족급여와 장례비가 지연 없이 지급되도록 지원한다. 아울러 유가족이 장례 절차를 원활히 진행할 수 있도록 소속 사업장에 특별휴가 협조도 요청했다.

부상 노동자에 대해서는 산재보상이 신속히 이뤄지도록 절차를 간소화하고 누락 없이 지원이 이뤄지도록 전담 관리에 들어간다.

심리 회복 지원도 병행된다. 사고 목격자와 동료 노동자를 대상으로 직업 트라우마센터와 연계한 상담 프로그램을 운영 중이며 현재까지 100명 이상이 참여를 신청한 상태다. 대형 화재 이후 장기화될 수 있는 외상 후 스트레스(PTSD) 관리까지 고려한 조치다.

특히 이번 회의에서는 '간접 피해'까지 지원 범위를 확대한 점이 눈에 띈다. 화재 여파로 공장 가동 중단이나 매출 감소를 겪는 인근 사업장 노동자까지 지원 대상에 포함해 고용유지지원금 등 각종 제도를 신속히 연계하기로 했다. 단순 재난 대응을 넘어 지역 고용 충격을 최소화하겠다는 의도로 해석된다.

이와 함께 중앙합동재난피해자지원센터를 통해 보상·지원 관련 상담을 원스톱으로 제공, 피해자와 유가족의 접근성을 높였다.

마성균 대전지방고용노동청장은 "유가족의 조속한 일상 회복을 위해 맞춤형 보상과 지원을 빈틈없이 추진하겠다"며 "전 직원이 총력을 다해 대응하겠다"고 밝혔다.

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