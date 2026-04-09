"200억 상생 지원"…교촌에프앤비, 가맹점 안정화 총력

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 7일 가맹점 상생 협의회를 열었다.
- AI 장기화와 원자재 수급 불안 대응 방안을 논의했다.
- 출고가 상한제와 지원금 200억 원으로 가맹점 부담을 완화한다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌에프앤비가 가맹점과의 소통 강화를 위한 상생 협의회를 열고 운영 안정화 지원에 나섰다. 대외 환경 변화로 원가 부담이 커지는 상황에서 본사 차원의 지원을 확대해 가맹점 부담을 완화하겠다는 취지다.
9일 교촌에프앤비는 지난 7일 경기도 오산교육장에서 '동반성장을 위한 가맹점 상생 협의회'를 개최했다고 밝혔다. 협의회에는 본사 관계자와 가맹점주 30여 명이 참석해 조류인플루엔자(AI) 장기화, 중동 정세 불안, 고환율 등으로 인한 원부자재 수급 불안 상황을 공유하고 대응 방안을 논의했다.
교촌은 출고가 상한제를 통해 원자재 가격 상승분을 본사가 부담하고 있으며, 수급 불안에 대응하기 위한 신규 메뉴 개발도 추진 중이다. 이와 함께 전용유 가격 인상분의 50%를 본사가 부담하는 지원 정책을 올해 상반기까지 연장하고, 부자재 공급가 인상도 유예하기로 했다.
상생 지원 규모도 확대되고 있다. 교촌은 지난해 전용유 인하와 원부자재 비용 부담 등 약 140억 원을 지원했으며, 올해 1분기에도 약 57억 원 규모의 지원을 이어갔다. 지난해부터 누적 지원 금액은 약 200억 원에 달한다.
교촌에프앤비 관계자는 "변화된 업계 환경 속에서 본사와 가맹점이 함께 대응 방안을 모색하는 자리였다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 반영한 상생 구조를 강화해 동반성장을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com