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2026.04.24 (금)
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[코인 시황] 비트코인, 8만달러 앞두고 '중대 분기점'…ETF 21억달러 매수 vs 단기 차익실현 충돌

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  • 비트코인이 24일 7만7599달러에서 거래되며 8만달러 돌파를 앞두고 있다.
  • 미국 현물 ETF의 8거래일 연속 순유입(21억달러)이 가격을 끌어올리는 반면 단기 투자자들의 차익 실현 매물이 늘어나고 있다.
  • 8만100달러는 단기 보유자들의 평균 진입가로 과거 매도 압력이 강했던 구간이지만 파생상품 시장의 추가 상승 여력도 남아있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일본 물가 상승·호르무즈 긴장…"연준 금리 인하 더 어려워진다"
ETF 8거래일 연속 순유입
8만달러는 '매도 구간'…단기 보유자 물량 쏟아질까

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC) 가격이 중동 지정학적 리스크와 일본의 긴축 우려 속에서도 8만달러 돌파를 눈앞에 두며 중대한 분기점에 섰다.

미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 통한 대규모 자금 유입이 가격을 끌어올리고 있지만, 동시에 단기 투자자들의 차익 실현 매물도 빠르게 늘어나면서 상승세가 이어질 수 있을지를 둘러싼 치열한 공방이 벌어지고 있다.

한국시간 24일 오후 7시 20분 기준 비트코인(BTC) 가격은 코인데스크 기준 약 7만7599달러 부근에서 거래되고 있다. 장중 한때 7만8700달러까지 올랐지만 8만달러 돌파에는 실패하며 숨 고르기에 들어간 모습이다. 이더리움(ETH) 은 0.14% 내린 2312달러 수준에서 거래되며 비트코인보다 상대적으로 더 약한 흐름을 보였다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.24 koinwon@newspim.com

일본 물가 상승·호르무즈 긴장…"연준 금리 인하 더 어려워진다"

시장 불안의 배경에는 이란 전쟁과 일본의 물가 상승이 있다.

일본의 3월 기업서비스물가지수(CSPI)는 전년 대비 3.1% 상승해 시장 예상치(3.0%)를 웃돌았다. 근원 인플레이션도 기존 1.6%에서 1.8%로 높아지며 5개월 만에 다시 가속됐다.

시장에서는 일본은행(BOJ)이 다음 회의에서 당장은 금리를 동결하더라도, 6월 금리 인상 가능성을 강하게 시사할 것으로 보고 있다.

엔화 강세는 글로벌 위험자산 시장에는 부담이다. 엔화는 그동안 전 세계 위험자산 투자 자금의 주요 조달 통화로 활용돼 왔기 때문에, 급격한 엔화 강세는 캐리 트레이드 청산과 위험회피 심리를 자극할 수 있다.

동시에 미국과 팽팽한 대치를 이어가고 있는 이란은 이번 주 호르무즈 해협에 추가 해군 기뢰를 배치한 것으로 알려졌다. 이란의 기뢰 부설은 전쟁 발발 이후 두 번째다. 전 세계 해상 원유 운송의 약 20%를 담당하는 호르무즈 해협의 통행량은 급감했고, 서부텍사스산원유(WTI)는 이란 전쟁 발발 이후 40% 넘게 올라 배럴당 96달러까지 상승했다.

미 국방부는 해협의 기뢰 제거에 최소 6개월이 걸릴 수 있다고 경고했다. 이는 에너지 가격 상승을 통해 미국 내 인플레이션 압력을 더욱 키우고, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하를 한층 어렵게 만들 수 있다는 우려로 이어지고 있다.

◆ ETF 8거래일 연속 순유입…"누군가는 사고, 누군가는 판다"

시장의 불안 요인이 여전하지만, 동시에 현물 ETF를 통한 자금 유입은 강하게 이어지고 있다.

미국 현물 비트코인 ETF는 4월 23일까지 8거래일 연속 순유입을 기록했으며, 총 유입 규모는 21억달러에 달했다. 이는 지난해 10월 9거래일 연속 순유입 이후 가장 긴 기록이다.

당시 비트코인은 사상 최고가인 12만6000달러까지 치솟았다.

4월 23일 하루에만 2억2321만달러가 유입됐고, 이 가운데 약 75%는 블랙록의 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)가 차지했다. 반면 피델리티가 운용하는 현물 비트코인 ETF인 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC)에서는 1693만달러가 유출됐다.

비트코인은 ETF 매수세가 이어진 기간 동안 6만8000달러에서 7만7000달러까지 약 12% 상승했다.

 

◆ 8만달러는 '돌파 구간'이자 동시에 '매도 구간'

온체인 분석업체 글래스노드에 따르면 비트코인은 최근 '트루 마켓 평균(True Market Mean)'인 7만8100달러선을 다시 회복했다. 이는 시장에서 실제로 활발하게 거래되는 비트코인의 평균 매입 단가를 의미하는데, 과거에는 이 가격을 회복할 때마다 약세장이 끝나고 상승장으로 전환되는 신호로 해석되는 경우가 많았다.

다만 시장의 진짜 시험대는 그 다음 구간이다. 바로 '단기 보유자 평균 매입단가(Short-Term Holder Cost Basis)'인 8만100달러다. 이는 최근 약 155일 동안 비트코인을 매수한 투자자들의 평균 진입 가격을 뜻한다.

비트코인 가격이 이 수준을 넘어서면 최근 매수에 나선 투자자들의 절반 이상, 정확히는 약 54%가 수익 구간에 들어가게 된다.

문제는 이 지점이 과거에도 자주 매도 압력이 강해졌던 자리라는 점이다. 단기 투자자들이 오랫동안 물려 있던 가격을 회복하면 차익 실현에 나서는 경우가 많았고, 이 구간에서 국지적 고점(local top)이 형성되는 일이 반복됐다.

실제로 현재 단기 보유자들의 실현 이익은 시간당 440만달러까지 늘어난 상태다. 올해 들어 형성된 주요 단기 고점들은 대부분 이 수치가 시간당 150만달러를 넘어설 때 나타났는데, 지금은 그보다 약 3배 높은 수준이다. 그만큼 시장의 차익 실현 욕구가 강하다는 의미다.

반면 파생상품 시장에서는 여전히 추가 상승 여력이 남아 있다는 해석도 나온다. 비트코인 무기한 선물의 펀딩비가 아직 마이너스를 기록하고 있기 때문이다. 이는 하락에 베팅한 숏 포지션이 많아 숏 투자자들이 롱 투자자들에게 비용을 지불하고 있다는 뜻이다.

만약 현물 ETF 자금 유입이 계속되고 실제 매수 수요가 살아나는 가운데, 숏 포지션 청산이 겹치는 '두 번째 숏 스퀴즈'까지 발생한다면 비트코인이 8만달러를 돌파할 가능성도 충분하다.

결국 시장의 핵심은 단순히 8만달러를 넘느냐가 아니라, 그 위에서 가격을 유지할 수 있느냐다. 돌파 이후에도 매수세가 계속 붙는다면 본격적인 상승장으로 이어질 수 있지만, 반대로 단기 투자자들의 대규모 매도 물량에 눌린다면 다시 조정 국면으로 돌아갈 가능성도 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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