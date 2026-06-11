수도권 레미콘 제조사 측 "운반비 권역별 협상으로 전환"

"운송 거부 철회 없이 협상 지속할 수 없어"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 수도권 레미콘 제조사 측이 올해부터 도입하기로 했던 운반비 통합협상 체계를 사실상 백지화했다. 한국노총 산하 전국레미콘운송노동조합(전운련)이 운반비 인상 잠정합의안을 부결 처리하고 수도권 레미콘 운송 파업을 이어가면서다.

11일 전국레미콘운송총연합회는 입장문을 내고 "통합협상으로 인한 문제점이 여실히 드러났기 때문에 수도권 레미콘 제조사 일동은 향후 2026년 운반비 협상을 권역별 협상으로 전환할 것"이라며 "수도권 레미콘 제조사 일동은 즉각적인 운송 거부 철회를 촉구하며 운송 거부 철회 없이 더 이상 (전운련과) 협상을 지속할 수 없음을 단호히 밝힌다"고 전했다.

[안양=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 기사 내용과 무관한 사진. 2022.07.01 pangbin@newspim.com

연합회는 입장문에서 "수도권 레미콘 제조사는 신뢰와 상생의 정신을 바탕으로 운반비 협상에 성실히 임해왔다"며 "국토교통부 중재로 지난 9일 양측 협상 대표단 간의 긴밀한 논의 끝에 2026년도 운반비 협상을 회전당 4200원 인상하는 것으로 최종 합의안을 도출했다"고 말했다.

그러면서 "그러나 (전운련이) 양측 최종 합의안에 대한 찬반 투표 부결을 위유로 운송 거부를 철회하지 않고 재협상을 요구해 온 것에 대한 깊은 유감을 표한다"며 "양측 협상 대표단이 공식적으로 도출한 합의안을 번복하는 것은 상호 신뢰 관계를 심각하게 훼손하는 행위"라고 지적했다.

앞서 지난 9일 레미콘 제조사 측과 전운련은 유류비를 제외한 운송 1회당 단가를 4200원 인상하기로 잠정 합의했다. 또 레미콘 제조사 측은 기존 수도권 12개 권역으로 나뉘어 진행되던 운반비 협상을 통합교섭 방식으로 전환해달라는 전운련의 요구를 수용하기로 했다.

그러나 10일 전운련 수도권 조합원 찬반 투표를 실시한 결과, 투표 참여 인원의 68.3%가 잠정합의안에 반대표를 던졌다. 단가 인상 규모가 물가 상승, 차량유지관리비 부담 등을 충분히 반영하지 못한다는 주장이다. 이에 전운련은 지난 8일 시작한 수도권 레미콘 운송 총파업을 이어가고 있다.

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