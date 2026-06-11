포스코, 현대차와 차세대 전기강판 개발…전기차 전비 높인다

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 11일 산·학·연 10개 기관과 차세대 전기강판 개발에 착수했다
- 규소 6.5%급 광폭 전기강판을 개발해 전기차 구동모터에 적용, 전비 향상 효과를 검증한다
- 전기강판 양산 공정 표준화와 단계별 실증 연구로 전기차용 고효율 소재 경쟁력을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기차 경쟁력이 배터리 성능을 넘어 구동모터 효율과 핵심 소재 기술로 확대되고 있다. 포스코가 현대차 등 산·학·연 기관과 함께 전기차 전비를 높이기 위한 차세대 전기강판 개발에 나선다.
포스코는 11일 포항산업과학연구원에서 '규소 함량 6.5%급 광폭 전기강판 및 전기차 전비 향상형 코어·구동모터 제조기술 개발' 연구과제 킥오프 미팅을 열었다고 밝혔다.
이번 과제는 산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 지원하는 자동차 핵심부품용 특화 철강판재 기술개발 사업의 일환이다.
포스코가 주관연구개발기관을 맡고 현대차, 에스엘, 폴페어일렉트릭, 포항산업과학연구원, 한국자동차연구원 등 총 10개 산·학·연 기관이 참여한다.
핵심은 고효율 모터 소재인 규소 6.5%급 광폭 전기강판 제조기술을 확보하고 이를 실제 전기차 구동모터에 적용해 전비 개선 효과를 검증하는 것이다.
전기강판은 규소 함량이 높을수록 고속 회전 시 발생하는 전력 손실을 줄일 수 있지만, 생산과 가공 난도가 높다. 포스코는 이번 과제를 통해 광폭 소재 양산 공정 표준화를 추진한다.
포스코는 참여기관들과 단계별 실증 연구와 기술 교류를 이어가며 전기차용 고효율 소재 경쟁력을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com