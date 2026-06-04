현대차·기아, 5월 美서 17만4860대 판매…친환경차 비중 30% 돌파

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대차·기아가 5월 미국 시장에서 전년 대비 판매 증가세를 이어갔다. 하이브리드와 전기차 판매가 동반 성장하면서 친환경차 판매량은 월간 역대 최다 기록을 새로 썼다.

현대차 팰리세이드. [사진=현대차그룹]

4일 현대차·기아에 따르면 양사는 지난 5월 미국 시장에서 총 17만4860대를 판매했다. 전년 동기 대비 2.7% 증가한 수치다. 현대차는 제네시스를 포함해 9만4358대를 판매해 3.4% 늘었고, 기아는 8만502대로 1.9% 증가했다. 제네시스는 6890대로 2.5% 성장했다.

현대차·기아의 5월 미국 판매를 이끈 핵심은 친환경차였다. 양사의 친환경차 판매량은 5만2693대로 전년 동기 대비 62.3% 증가했다. 이는 월간 기준 역대 최다 판매다. 전체 판매에서 친환경차가 차지하는 비중도 30.1%까지 확대됐다.

특히 하이브리드 차량 판매가 큰 폭으로 늘었다. 현대차·기아의 5월 미국 하이브리드 판매량은 4만3392대로 전년 동기 대비 74.7% 증가하며 월간 역대 최다 실적을 기록했다. 현대차 하이브리드 판매는 1만7215대로 23.8% 늘었고, 기아는 2만6177대로 138.6% 급증했다.

전기차 판매도 증가세를 보였다. 현대차·기아의 5월 미국 전기차 판매량은 9301대로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다. 현대차는 6479대를 판매해 6.1% 늘었고, 기아는 2822대로 89.5% 증가했다.

현대차는 하이브리드와 전기차 판매 증가를 바탕으로 성장세를 이어갔다. 제네시스를 제외한 현대차 브랜드 판매량은 8만7468대로 전년 대비 3.5% 증가했다. 아이오닉 9은 1145대가 판매되며 전년 대비 279% 늘었고, 아이오닉 5는 5002대로 28.3% 증가했다. 쏘나타는 8456대로 39%, 팰리세이드는 1만3089대로 16.8% 늘며 판매 호조를 보였다.

현대차 주요 차종별 판매는 투싼이 2만581대로 가장 많았다. 이어 엘란트라 1만6819대, 팰리세이드 1만3089대 순이었다.

기아는 하이브리드 역대 최대 판매와 전기차 판매 증가가 실적을 견인했다. EV9은 1647대가 판매돼 전년 대비 4351% 증가했다. SUV 라인업도 강세를 이어갔다. 스포티지는 1만8405대로 7.9% 늘었고, 텔루라이드는 1만3665대로 18.2% 증가했다. K4는 1만2592대가 판매됐다.

제네시스는 5월 미국 시장에서 6890대를 판매했다. GV70이 3197대로 브랜드 판매를 이끌었고, G70은 943대로 22%, G90은 151대로 26.9% 증가했다.

주요 완성차 업체와 비교해도 현대차그룹은 미국 시장에서 상위권 판매 규모를 유지했다. 5월 도요타는 22만3800대로 전년 대비 0.6% 감소했고, 혼다는 14만8903대로 9.9% 증가했다. 스바루는 5만7748대로 10.4%, 마쯔다는 3만9066대로 35% 늘었다.

업계에서는 현대차·기아가 미국 시장에서 전기차 수요 둔화 우려를 하이브리드 판매 확대로 보완하고 있다는 분석이 나온다. 전기차 역시 아이오닉 5와 EV9 등을 중심으로 증가세를 이어가면서, 친환경차 중심의 판매 구조 전환이 속도를 내는 모습이다.

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