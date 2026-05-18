현대차·기아, 인도 공과대학 7곳과 전기차 기술 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 15일 인도 4개 대학과 협약했다
- 인도 혁신센터 참여 대학을 7개로 늘렸다
- 배터리·전동화 등 39건 산학연구를 추진했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차와 기아가 인도의 공과대학들과 전기차 배터리·전동화 분야 공동 연구를 확대했다.
현대차·기아는 지난 15일 인도 공과대학교(IIT) 하이데라바드, 칸푸르와 비스베스바라야 국립공과대학교(VNIT) 나그푸르, 테즈푸르 대학교 등 4개 대학과 '현대 미래 모빌리티 혁신센터' 공동 연구 참여 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
지난해 4월 IIT 마드라스, 델리, 봄베이 등 3개 대학과 혁신센터를 설립한 현대차·기아는 이번 계약으로 참여 대학을 7개로 확대했다. 공동 연구체계가 인도 전역으로 확산된다.
7개 대학의 우수 인재들은 배터리·전동화 분야를 포함해 신소재 연구, AI 기반 V2G 플랫폼 개발 등 총 39건의 산학 연구 과제를 수행한다. 현대차·기아는 인도 시장 맞춤형 배터리 설계 및 전동화 성능 개발에 중점을 두고 우수 인재 양성과 미래 모빌리티 개발 역량 강화를 추진할 방침이다.
현대차·기아는 오는 6월 혁신센터 참여 대학의 학장과 교수들을 한국으로 초청해 협력 방안을 논의하고 회사의 전략·기술·비전을 체험하는 프로그램을 진행한다. 배터리·전동화 분야 최신 기술 동향을 논의하는 'e-컨퍼런스'와 인도 정부 및 산하 연구기관 관계자들이 참여하는 기술정책 간담회도 개최할 예정이다.
현대차·기아 전동화에너지솔루션담당 김창환 부사장은 "이번 계약은 미래를 향한 공동의 약속"이라며 "지속 가능하고 혁신적인 미래를 함께 만들어 갈 것"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com