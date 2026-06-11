한양대역세권, 49층-858가구 장기전세주택단지 들어선다

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 11일 성동구 한양대역세권에 858가구 아파트 단지 조성안을 수정가결했다
- 지상 49층 규모로 이 중 208가구를 공공 장기전세주택으로 공급하고 절반은 신혼부부용 '미리내집'으로 계획했다
- 사회복지시설과 공공보행통로를 조성해 복지서비스와 한양대역 접근성을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 성동구 지하철 2호선 한양대역세권에 전체 858가구의 아파트 단지가 들어선다. 이중 208가구가 공공주택인 장기전세주택으로 공급될 예정이다.
11일 서울시에 따르면 지난 10일 열린 제10차 서울특별시 도시·건축공동위원회는 이같은 내용을 담은 성동구 '한양대역세권 장기전세주택 지구단위계획구역' 지정 및 지구단위계획 결정안을 수정가결했다.
대상지는 서울지하철 2호선 한양대역세권으로 북측으로 왕십리역, 남측으로 동부간선도로가 위치하고 있어 성동구 내 핵심 교통 요충지들과 연계성이 높은 곳이다. 또한 대상지 남측에 중랑천과 서울숲이 위치하고 있다.
이번 지구단위계획 결정에 따라 대상지는 제2종일반주거지역(7층이하), 제3종일반주거지역에서 준주거지역으로 용도지역 지정이 상향되며 지하4층~지상 49층 규모의 공동주택 총 858가구가 건립될 예정이다. 이 중 208가구는 장기전세주택으로 공급된다. 특히 공급 가구의 50%는 신혼부부를 위한 '미리내집'으로 향후 공급될 계획이다.
또한 생활가로변(살곶이길)에 사회복지시설을 공공기여로 조성해 지역 맞춤형 복지서비스 제공의 기반을 마련하는 것과 함께 한양대역으로의 접근성을 높이기 위해 공공보행통로를 조성할 예정이다.
donglee@newspim.com