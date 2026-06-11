李대통령 국정지지율 57%…'투표용지 부족사태 국조' 85% [NBS]

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지방선거 전보다 9%p 급락…부정평가는 9%p 늘어



[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지율이 57%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 6·3 지방선거 전보다 9%포인트(p) 하락한 수치다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

엠브레인퍼블릭과 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 공개한 6월 둘째 주 전국지표조사(NBS) 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 57%, 부정 평가는 33%였다.

지선 전에 실시한 직전 조사와 비교하면 긍정 평가는 9%p 하락했고 부정 평가는 9%p 늘었다.

정당 지지도는 더불어민주당 41%, 국민의힘 25%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 2% 순이었다. 민주당 지지율은 4%p 하락했고, 국민의힘 지지율은 5%p 상승했다. 태도유보는 24%다.

이재명 정부의 주요 정책 분야 중 긍정 평가는 ▲복지 정책 62% ▲외교 정책 55% ▲경제 정책 47% ▲대북 정책 45% ▲부동산 정책 40% 순이었다.

지선 평가는 야권이 예상보다 선전했다는 의견이 45%로, 여권이 예상보다 선전했다는 의견 31%보다 많았다.

지선 투표용지 부족 사태 국정조사 인식조사 결과 [그래프=NBS]

지선 투표용지 부족 사태에 국정조사를 해야 하느냐는 질문에 필요하다는 응답이 85%로 10명 중 8명 이상이 찬성했다. 필요하지 않다는 의견은 11%였다.

현 국가 경제 인식은 좋다(41%)는 인식보다 나쁘다(53%)는 인식이 더 높았다. 향후 국가경제 전망은 좋아질 것이라는 예측 35%, 차이가 없을 것이라는 예측 35%, 나빠질 것이라는 예측 25%로 갈렸다.

여론조사는 8∼10일 전국 만 18살 이상 남녀 1001명을 대상으로 전화면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

the13ook@newspim.com