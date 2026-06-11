[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월11일

AI 핵심 요약beta
- 11일 투데이 ANDA는 경제·정책·산업 등 기사 묶음을 배달했다.
- 젠슨 황·구광모 회동, 삼성 2나노 양산 소식이 실렸다.
- 정청래 당권 승부수와 주담대 소진, 쿠팡 과징금도 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
11일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲젠슨 황, 구광모 만난 이유 있었네...LG "이족보행 로봇 개발 중"▲삼성전자, 美 2나노 양산 카운트다운…"테일러 공장 연말 가동" ▲친명 당권포기 압박에 정청래 정면돌파...1인1표제 승부수 ▲6월 주담대 열흘 만에 소진...금리상승 앞둔 '영끌 막차' 기승 ▲개보위, 쿠팡에 '역대 최대' 6246억 과징금..."고도 해킹 아닌 관리 소홀" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.