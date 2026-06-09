[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월9일

AI 핵심 요약beta
- 투데이 ANDA는 9일 경제·산업 기사만 골랐다.
- 전세대출 규제와 부동산 보유세 강화가 담겼다.
- 이재용 AI 전환, 민주당 전대 구도도 다뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
9일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'집값 상승 주범' 전세대출 정조준...7월 정책 패키지서 규제 강화하나 ▲李대통령 순방 환송 행사에 정청래 등 민주 지도부 빠져…金총리는 참석 ▲이재용 회장 "조직 DNA 바꿔라"…삼성, 전 계열사 AI 대전환 ▲8·17 전당대회 '정청래·김민석·송영길' 3파전 전망...친명 vs 친청 전면전 예고 ▲부동산 보유세 강화 속도낸다...내달 종부세·재산세 방향 제시 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.