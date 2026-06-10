[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월10일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 평일 오후4시 경제 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발송했다
- 10일자 뉴스레터에는 여당 당권 구도·대통령 지지율·증시 급락·AI냉각산업·방첩사 해체 등 이슈를 담았다
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후3시에 주1회 발송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
10일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲쇄신 대신 '도로 당권파' 택한 국힘...장동혁 체제 '세싸움'에 달렸다 ▲李대통령, 지지율 급락에 "죄송하다…국민 평가 받아들여" ▲코스피 6%대 급락…2거래일 만에 매도 사이드카 ▲HBM 잇는 AI 시대 새 금맥은 '냉각'…이재용의 플랙트 베팅 재조명 ▲방첩사, 내란 1년 6개월만에 해체… 방첩·보안·수사 기능 분산 재편 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.