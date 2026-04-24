李대통령, 숨 가빴던 5박6일 인도·베트남 순방 성료…경제 성과 안고 귀국길

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19~24일까지 인도 2박·베트남 3박 일정

조선·해양·금융·AI 분야서 다수 MOU 체결

베트남 서열 1~3위 연쇄 면담도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일(현지시간) 5박 6일간의 인도·베트남 국빈 순방을 마치고 귀국길에 올랐다.

이 대통령은 이날 오후 2시 51분께 베트남 하노이 노이바이 국제공항에 도착했다. 환송 인사들에게 "수고 많으셨다"고 인사한 이 대통령은 김혜경 여사와 공군 1호기에 탑승했다.

[성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com

베트남 측에서 레 카잉 하이 국가주석실 장관, 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 응우옌 밍 부 외교부 수석차관, 부호 주한 베트남 대사가 나와 이 대통령 부부를 환송했다.

우리 측에서도 최영삼 주베트남대사 부부, 양모세 하노이한인회장, 고태연 베트남 한인상공인연합회장, 최분도 민주평화통일자문회의 아태지역회의 부의장이 이 대통령 부부를 환송했다.

이 대통령은 지난 19일부터 이날까지 5박 6일 동안 인도와 베트남을 국빈으로 방문했다. 19일부터 21일까지 2박 3일간 인도 국빈 순방 일정을 가진 뒤 베트남으로 이동했다. 베트남 하노이에서는 21일부터 24일까지 3박 4일간 머물렀다.

지난 20일 나렌드라 모디 인도 총리와 소인수·확대 정상회담을 가졌고, 양국 주요 기업 대표들이 참석하는 '한-인도 경제인 대화'와 '비즈니스 포럼'에도 참석했다. 경제인 대화와 비즈니스 포럼에서는 조선, 해양, 금융, 인공지능(AI), 방산 등 전략 분야의 협력 방안을 모색하고 다양한 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다.

베트남 하노이에서 이 대통령은 또 럼 당 서기장 겸 국가주석과 정상회담과 MOU 교환식, 공동언론발표, 국빈만찬 등의 일정을 가졌다. 또 베트남 권력 서열 2위인 레 민 흥 총리와 경제·행정 협력 방안을 논의하고, 서열 3위인 쩐 타인 먼 국회의장과는 의회·인적 교류 활성화를 논의했다.

순방 마지막 날인 24일에는 럼 서기장과 베트남의 대표적 문화유적인 탕롱 황성을 시찰하는 친교 일정을 가졌다.

pcjay@newspim.com