깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/24)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 24일 인텔 닷컴버블 고점 탈환 CPU 위상 변화 콘텐츠 제공했다.
- 인텔 1분기 트리플 서프라이즈로 시간 외 20% 급등했다.
- 나이키 1400명 감원하고 SAP·소프트뱅크 호재로 주가 상승했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월24일 제공한 콘텐츠입니다.
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