깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/22)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 22일 터너스 애플 하드웨어 승부와 스페이스X 커서 인수 콘텐츠 제공했다.
  • 뱅가드 장기물 국채 매입하고 CATL 98% 초고속 배터리 공개했다.
  • 중국 에너지저장 슈퍼사이클 도래하고 비코 AI 수요로 신고가 찍었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월22일 제공한 콘텐츠입니다. 

터너스의 애플 ①AI 모델 대신 하드웨어로 승부한다


[AI의 종목 이야기] 스페이스X, AI 코딩 스타트업 '커서' 인수하기로

스마트폰 화면에 표시된 커서 로고 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 뱅가드, 미국 장기물 국채 매입…"4.25% 넘어 매력적"

미국 펜실베이니아주 파올리에 있는 뱅가드 캠퍼스 간판 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "앤스로픽 미소스, 디스코드 모임방 이용자들 무단 사용"

노트북 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "도이체텔레콤, T모바일US와 완전 합병 검토"

미국 뉴욕에 있는 T모바일 매장 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 유나이티드항공, 이익 전망 하향…연료비 탓

유나이티드항공 항공기 [사진=블룸버그통신]

 

"돈 있어도 못 산다"① 中 에너지저장 산업 슈퍼사이클 도래

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 데일리 이슈(4.22)] 中 100조 위안 서비스업 시장 육성, 광네트워크 시범사업, 자동차 혁신 1위 비야디, 기술혁신 1위 베이징, 지정학 리스크 내성 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] CATL, 6분27초 만에 98% 충전 LFP 배터리 공개

[사진 = CATL 공식 웨이보] 중국 최대 배터리 제조사 닝더스다이(CATL 300750.SZ/3570.HK)가 4월 21일 저녁 열린 '2026 CATL 슈퍼 테크 데이'에서 CATL은 3세대 '선싱(神行) 초고속 충전 배터리'를 공개했다.

 

[AI의 종목 이야기] 中 문샷AI, 최신 AI 모델 '키미 K2.6' 공개

[사진 = 문샷AI 홈페이지] 중국판 챗GPT 로 불리는 '키미 챗(KIMI Chat)'을 개발한 문샷AI(月之暗面∙Moonshot AI) 기업 로고.

 

[AI의 종목 이야기] 골드만삭스 "상하이∙선전 부동산, 가장 먼저 회복"

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 기관 "나트륨전지 경제성 부각, 2027년 대규모 양산"

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 오포 신제품 가격인상, 추가 인상계획 발표

[사진 = OPPO 공식 홈페이지] 4월 21일 중국 스마트폰 제조사 OPPO가 공개한 신모델 ' Find X9s Pro'

 

미국 'AI 방산' 새 기류 ① '자유의 무기고' 예산 나눠 먹는 주도주는

록히드 마틴의 '라이트닝 II' [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 펜폴즈 中 판매 40% 급증에 트레저리 와인 폭등

트레저리 와인의 펜폴 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 'EV 텃밭 캘리포니아도 등 돌렸다' 테슬라 1Q 등록 24% 급감

테슬라 전기차 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 테일러드 브랜즈, 팬데믹 파산 딛고 4년 만에 재상장

조스 에이 뱅크 간판 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 내셔널 헬스케어 프로퍼티스 IPO 기대 미달

내셔널 헬스케어 프로퍼티스의 부동산 자산 [사진=업체 제공]

 

[AI의 종목 이야기] 로블록스, 아동 안전 위반 3580만 달러 합의

로블록스 게임 플랫폼 [사진=블룸버그]

 

비코 신고가 ① AI 수요 증가로 매출과 수익성 동시 개선

비코 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] 어도비, AI 시장 잠식 우려 속 250억달러 자사주 매입 발표

어도비 로고 [사진 = 로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] MSFT, 엑스박스 게임패스 가격 인하…'콜 오브 듀티' 출시 당일 제공 폐지

엑스박스 로고 [사진= 로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 퀄컴, 수년래 최고 랠리에도 잔혹한 매도세 꺾지 못해

퀄컴 본사 [사진=블룸버그통신]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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