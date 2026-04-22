깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/22)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 22일 터너스 애플 하드웨어 승부와 스페이스X 커서 인수 콘텐츠 제공했다.
- 뱅가드 장기물 국채 매입하고 CATL 98% 초고속 배터리 공개했다.
- 중국 에너지저장 슈퍼사이클 도래하고 비코 AI 수요로 신고가 찍었다.
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숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월22일 제공한 콘텐츠입니다.
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