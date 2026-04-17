깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/17)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 17일 인텔 주가 1년 3배 상승 소식 전한다.
- 인텔 삼성 파운드리 임원 영입하고 오픈AI 신약 AI 발표한다.
- 메디슨에어 상장 첫날 18% 급등하고 크레도 AI 투자 4배 랠리한다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월17일 제공한 콘텐츠입니다.
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