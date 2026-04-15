깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/15)

AI 핵심 요약beta
- GAM 15일 AI 에이전트 수요로 TSMC 내년 빈자리 없다고 전망했다.
- RTX 미 육군 드론 요격체 장기 계약 추진하고 아마존 글로벌스타 인수 소식이다.
- 중국 유니트리 로봇 세계 신기록 세우고 신흥국 배당 ETF 미국 주가 이겼다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월15일 제공한 콘텐츠입니다.
AI 에이전트 수요 가세 ①TSMC, 내년까지 빈자리 없다
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