깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/15)

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AI 핵심 요약

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  • GAM 15일 AI 에이전트 수요로 TSMC 내년 빈자리 없다고 전망했다.
  • RTX 미 육군 드론 요격체 장기 계약 추진하고 아마존 글로벌스타 인수 소식이다.
  • 중국 유니트리 로봇 세계 신기록 세우고 신흥국 배당 ETF 미국 주가 이겼다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월15일 제공한 콘텐츠입니다.

AI 에이전트 수요 가세 ①TSMC, 내년까지 빈자리 없다

[AI의 종목 이야기] 달러-VIX, 관세 국면 때 깨진 동조 관계 복귀

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 미 육군, RTX 드론 요격체 장기 계약 체결 추진

RTX 건물 외벽에 설치된 로고 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 아마존의 글로벌스타 인수, 애플이 환영하는 이유

아마존 건물 외벽에 설치된 로고 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 미국 석화업계, 플라스틱 가격 잇달아 인상

미국 뉴욕증권거래소 전광판에 표시된 다우 로고와 시세 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 델타항공, 이란戰발 유가 급등분 전가 검토

델타항공 항공기 [사진=블룸버그통신]

 

신흥국 배당 ETF 미국 주가 이겼다 ① 달러 밖에서 답 찾아라

배당수익률과 장기 운용 성적 현황 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 룰루레몬 'PFAS 논란'에 중국 SNS 들끓어

룰루레몬 상하이 매장 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 구찌, 중동 전쟁에 1Q 매출 급감

구찌 홍보물 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 산토리, 다이이찌산쿄 의약품 자회사 인수 추진

다이이찌산쿄의 약품 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 소프트뱅크, 오픈AI 400억달러 대출에 은행 추가 모집

노트북 디스플레이에 표시된 오픈AI 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 트럼프 관세 폭탄에 BRP 실적 전망 철회

BRP 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

교육 패러다임의 변화① 성장궤도 올라탄 'AI+교육 테마 A주'

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 데일리 이슈(4.15)] 중국 의약품 가격결정 기준, 1Q 중국 수출 호조, 인민은행 108조 유동성 공급, IEA 필요시 비축유 추가 방출, 상장사 뉴스

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 초속 10m 완주 中 유니트리 로봇, 세계 신기록 달성

[사진 = 유니트리 공식 웨이보] 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(宇樹科技∙위수과기∙UNITREE)가 공개한 H1 모델 마라톤 테스트 영상.

 

[AI의 종목 이야기] 中 스카이워스, 동남아 태양광∙ESS 사업 확장

[사진 = 스카이워스 공식 홈페이지] 2025년 10월 15일 중국 광저우시에서 열린 '제138회 중국 수출입 상품 교역회(캔톤페어)'에 마련된 스카이워스(創維集團·창유그룹·SKYWORTH 0751.HK) 전시관 모습.

 

[AI의 종목 이야기] 中 고분자 필름소재株 불소과기, 1Q 순이익 26배↑

[사진 = 불소과기 공식 홈페이지] 중국 고분자 기능성 필름과 복합재료 생산업체 불소과기(佛塑科技·FSPG 000973.SZ)가 생산하고 있는 '염료계편광판' 제품.

 

[AI의 종목 이야기] "구리株, 2Q A주의 핵심 편입대상 될 것"

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 맥주 판매 성수기 진입, 테마주 모멘텀 확대

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

트래버 테라퓨틱스 신고가 ① '필스파리' 세계 최초 FSGS 치료제로 승인

트래버 테라퓨틱스 로고 [사진=업체 홈페이지]

 

[AI의 종목 이야기] BP 신임 CEO, 회사 구조 개편 및 경영진 전면 교체 나서

BP [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 존슨앤드존슨, 스텔라라 매출 부진에도 1분기 실적 호조

존슨앤드존슨(J&J) 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[AI의 종목 이야기] 카맥스, 16% 급락...가격 인하·비용 절감 전략에 투자자들 냉담

카맥스 중고차 판매장 [사진=블룸버그통신]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
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김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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