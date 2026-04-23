깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (4/23)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 23일 테슬라 깜짝 실적에도 설비투자 부담으로 주가 하락 분석했다.
- 룰루레몬이 나이키 출신 오닐을 차기 CEO로 선임했다.
- 서비스나우와 IBM이 SW 우려로 시간 외 각각 13%와 6% 급락했다.
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 4월23일 제공한 콘텐츠입니다.
테슬라 '깜짝 실적' 힘 못 쓴 까닭…돌아올 날 모를 설비투자
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