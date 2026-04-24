구윤철 부총리, 부평 동행축제 찾아 "내수 활력 제고 노력"

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부평 블랙데이 연계 행사 방문

"내수 활력·지역소비 확대 지속"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 인천 부평 동행축제 현장을 찾아 소상공인을 격려하고 소비 활성화 의지를 밝혔다.

재경부는 24일 구윤철 부총리가 인천 부평 르네상스 상권 일대에서 열리고 있는 '동행축제' 행사장을 방문했다고 밝혔다.

구 부총리는 이병권 중소벤처기업부 2차관과 함께 부평 문화의거리 등 주요 상권을 둘러보고 상인들과 만나 현장 의견을 청취했다.

[서울=뉴스핌] 주요 20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화기금(IMF)/세계은행(WB) 춘계회의 참석차 미국 워싱턴D.C.를 방문중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 저녁(현지시간) 주미국대한민국대사관에서 워싱턴-서울 간 영상으로 '비상경제본부회의'를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.04.17 photo@newspim.com

동행축제는 지역 상권과 전통시장 소비 촉진을 위해 전국 50개 지역축제와 연계해 이달 11일부터 30일간 진행되는 행사다. 이번 부평 행사는 '부평 블랙데이'와 연계해 운영되며 크루즈 관광객 대상 투어버스와 공동 할인행사, 문화공연 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

이날 구 부총리는 부평 문화의거리 상인회 관계자를 만나 "부평 문화의거리는 상인들이 자발적으로 노점상을 정비하고 '차 없는 거리'로 조성한 지역 상권 활성화 우수사례로 알고 있다"고 말했다.

그러면서 "최근 중동 전쟁 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경영 여건을 개선하기 위해 정부는 동행축제 개최와 고유가 피해지원금 신속 집행 등 정책 노력을 지속해 지역 소비를 촉진하고 내수 활력을 제고하겠다"고 강조했다.

이어 구 부총리는 행사장 내 수공예품 부스와 의류 매장을 방문해 물품을 직접 구매하고 상인들을 격려했다.

그는 "훌륭한 품질의 수공예품과 의류 등을 합리적인 가격에 만날 수 있는 것이 지역 상권의 장점"이라며 "국민들께서도 지역 상권과 지역축제를 방문해 함께 보고 즐기고 소비하며 지역에 활력을 더해 주시기를 바란다"고 당부했다.

이병권 2차관은 "4월 동행축제는 지역 상권 활성화와 지역 소비 촉진을 위해 전국 50개 지역축제와 연계해 추진하고 있다"며 "중동 전쟁으로 어려움을 겪는 소상공인들이 활력을 되찾을 수 있도록 소비 촉진 정책을 지속 추진하겠다"고 전했다.

rang@newspim.com