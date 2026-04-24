경북도, 마을정책 통합관리 구축 착수...'경북형 모델' 발굴

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24일 연구용역 착수보고회...4개월간 마을 사업 전수 표본조사

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 마을정책 통합관리 방안 마련에 본격 착수했다.

경북도는 24일 오후 부처·부서·사업별로 분산 추진되어 온 마을정책을 통합·관리하고 경북형 모델을 발굴하기 위한 '마을정책 통합관리 및 재편 방안 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

24일 열린 경북도의 '마을 정책 통합 관리 및 재편 방안 연구용역' 착수보고회.[사진=경북도] 2026.04.24 nulcheon@newspim.com

이번 착수보고회는 부처별로 개별 추진되던 마을 사업의 비효율성을 없애고 이웃사촌 마을, 지역 활력 타운, 마을 기업 지원 등 다양한 마을 사업을 종합적으로 관리할 컨트롤 타워를 구축해 사업 간 시너지 효과를 내기 위해 마련되었다.

그동안 마을 사업은 정책 간 연계 부족과 유사·중복 사업 등 구조적 비효율 문제가 지속적으로 제기되어 왔다.

경북도는 이날 용역 착수보고회를 기점으로 향후 4개월간 도내에서 추진 중인 마을 관련 사업 전반에 대한 표본 조사를 실시해 정책의 범위와 분류 기준을 재정립할 계획이다.

특히, 기존의 단절된 사업 구조에서 벗어나 정주여건, 일자리, 생활 서비스, 공동체 활동이 유기적으로 결합된 '경북형 통합 관리 체계'를 설계하는 데 중점을 둔다.

이번 연구의 주요 과업은 ▲ 마을 관련 사업 표본 조사 및 사업별 재원 구조·추진 성과 등 통합 기초 자료(DB) 구축 ▲ 기능별(정주, 산업 연계 등) 분류 체계 정립 ▲ 부서 간 협업 및 통합 관리 체계(거버넌스) 마련 ▲ 기존 사업(K-U시티 등)의 기능 확대 및 연계형 재편 모델 도출 등이다.

또 지역 특성을 반영한 '경북형 신규 선도 마을 모델' 발굴을 통해 지방소멸 위기 극복을 위한 실행 전략을 구체화할 방침이다. 대표 예시 모델로 ▲ 생활권 연계형 ▲ 생활 서비스 전달형 ▲ 정주 전환형 등이 검토된다.

경북도는 이번 용역을 통해 발굴된 모델을 특정 지역에 시범 적용하는 방안을 마련하고, 이를 전국적으로 확산 가능한 국가 정책 모델로 제도화해 나갈 계획이다.

문태경 지방 시대 정책과장은 "이번 연구는 경북의 마을 정책이 개별 지원을 넘어 강력한 정책 패키지로 전환되는 계기가 될 것"이라며 "경북의 여건을 반영한 혁신적인 마을 모델을 통해 지방 시대를 선도하고 새로운 마을사업의 표준 모델을 만들겠다"라고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com