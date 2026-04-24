라인게임즈, 협동 호러 게임 신작 'QUIET' 공개

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 협동 호러 게임 'QUIET'를 24일 공개했다.
- 게임은 1인부터 4인까지 플레이 가능하며 소음 시스템이 핵심이다.
- 플레이어는 팀원과 협력해 보스의 추격을 피하고 2026년 정식 발매를 목표로 한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈는 협동 호러 게임 'QUIET'를 공개했다고 24일 밝혔다.
게임은 지구에 불시착한 오리 외계인이 보스인 할머니의 감시를 피해 탈출하는 내용이다. 1인부터 최대 4인까지 함께 플레이할 수 있다.
핵심은 소음 시스템이다. 플레이어의 이동, 상호작용, 음성 등 모든 행동이 소음으로 누적되며, 수치가 높아질수록 보스의 추격이 빨라지고 집요해진다. 아이템별 무게와 크기에 따른 물리 법칙을 적용해 대형 오브젝트를 밀거나 끌 때 실제적인 무게감을 느낄 수 있다.
플레이어는 혼자 옮기기 어려운 물체를 팀원과 함께 이동시키거나 보스의 추격을 따돌리기 위해 서로 의지하며 협력한다. 귀여운 오리 외계인과 위협적인 보스의 대비로 긴장감과 웃음을 동시에 유발한다.
라인게임즈는 'QUIET'의 공식 페이지를 스팀에 오픈했다. 조만간 데모를 선보인 후 이용자 피드백을 반영해 2026년 정식 발매를 목표로 하고 있다.
origin@newspim.com