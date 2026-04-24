현대카드, 1분기 순이익 647억원…전년비 5.4% 증가

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 올해 1분기 당기순이익이 647억원을 기록했다고 24일 밝혔다. 전년 동기(614억원)보다 5.4% 증가한 수치다.

같은 기간 영업수익은 1조1815억원으로 전년 동기 대비 22.4% 증가했으며 영업이익 879억원으로 10.2% 늘었다.

현대카드는 본업 이외에도 신사업 확대를 통한 외형 성장 지속한 영향이라고 설명했다.

[사진=현대카드]

누적 회원 수는 1271만명으로, 1분기 동안 4만7000명이 증가했다.

신용 판매 취급액은 44조8000억원으로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다. 다만 개인 신판 점유율은 17.3%로 직전 분기(17.5%) 대비 0.2%포인트 하락했다.

연체율은 0.85%로 전년 동기 대비 0.05%포인트 하락해 업계 최상위권 수준의 건전성 유지했다.

현대카드 관계자는 "상품경쟁력 강화를 통해 회원수, 신용판매 취급액을 비롯한 모든 지표들이 성장세를 이어가고 있으며, 영업이익 및 당기순이익 또한 4분기 연속 전년 동기 대비 성장하고 있다"며 "실수요자 중심의 금융상품 취급과 선제적인 리스크 관리로 수익성 개선은 물론 건전성 역시 견고하게 유지하고 있다"고 말했다.

yunyun@newspim.com